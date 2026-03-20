Celé město zelené: v New Yorku na svatého Patrika zeleni, pivu a veselícím se Irčanům neuniknete

Většina Američanů si „své“ svátky vybírá o Velikonocích, o Vánocích a na 4. července. Někteří černoši preferují svátek Kwanzaa, vymyšlený někdy v 60. letech, který začíná těsně po Vánocích. A vsadím se, že nejméně 98 procent amerických Irů, často páté nebo šesté generace, považuje 17. březen za ten nejvýznamnější svátek ze všech. Těší se na něj celý rok.
Na svatého Patrika zeleni, pivu a veselícím se Irčanům prostě neuniknete, i kdybyste se snažili sebevíc. A veselícím se ne-Irčanům už vůbec ne. V květinářství vám Korejka v zeleném hábitu a se zelenými vlasy nabízí na výběr zelené karafiáty a zelené růže. Hospodští ozdobí výčep zelenými čtyřlístky a – jen tenhle jeden den v roce – se vůbec nezlobí, když si pintové sklenice zeleného piva (ne, není to jen Guinness, i když i ten tu barví na zeleno) vynesou ven, do ulic plných zeleně. Je to proti předpisům, ale čert to vem! Vždyť kolem tančí policajti v uniformě a i oni si bohatýrsky přihýbají zeleného piva.
Čínské restaurace vyvěšují zelené jehličí, nejspíš zbylé od Vánoc, ale nezapomenou k němu přišpendlit čtyřlístky. A v některých si můžete vybrat ze svátečního jídelního lístku zelené pokrmy.
Jezdit na Den svatého Patrika taxíkem je rozkoš. Město, obvykle uspěchané a leckdy protivné, se usmívá, mává na vás a posílá vám do okýnka polibky. Pasažéři, často Irové, kteří se sjeli na Manhattan z odlehlých čtvrtí, nešetří spropitným a ještě vám, po irském způsobu, poděkují „milionkrát“. Na jejich rozvernost si střízlivý šofér musí zvykat, ale i ti nejopivenější zůstávají gentlemany, a je-li třeba, blijí z okýnka. Jen dvakrát jsem uklízela zelené zvratky z potahů, a pachateli to vždycky bylo líto.
Ráda bych si na takové oslavy zavzpomínala i v Londýně, ale zatím se mi to nepovedlo. Jistě, i tady se koná průvod plný zpěvu, tance a zelených čtyřlístků. Ale místní podniky oslav vesměs využijí ke svému prospěchu, a abyste se dovnitř vůbec dostali, musíte zaplatit vstupné. V pubech vás pak čeká v lepším případě smyčcové trio a Guinness, v horším jen Guinness, a ještě předražený. Usmějí se tu na vás, to ano, ale to je v Londýně běžné. A tančit jsem viděla málokoho. Většinou se tu sedí a kouká do pintových sklenic s Guinnessem, obvykle nezeleným.
Zdá se, že ještě po víc než 103 letech Irové Angličanům tak docela neodpustili, jak se k nim chovali, když vládli jejich zemi. V Americe našli svobodu a dodnes jí za to jsou vděční.