Zmrzlina a barvoslepý casting. Práce tlumočnice bývá často nesnadná

Iva Pekárková
Poslední slovo   20:00
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Iva Pekárková. | foto: MAFRA

Provázet po New Yorku tyhle dva chlapíky nebylo snadné. Byli mi oficiálně přiděleni a měla jsem pro ně tlumočit. Měla jsem za to dostat spoustu peněz, prý si vydělám – pro mě neuvěřitelných – 185 dolarů denně. (Tohle bylo na samém začátku devadesátek, kdy americký dolar ještě byl pan Valuta.) Ale musela jsem být ve dne v noci k dispozici.

I když jsem měla na Manhattanu vlastní byt, musela jsem bydlet v jejich v hotelu na Times Square, abych byla po ruce.

Hned první den usoudili, že se mi nedá věřit. Koupila jsem si totiž u stánku mražený jogurt. Jasně, mražený jogurt není o mnoho menší srágora než zmrzlina, i ten má v sobě spoustu cukru a všeho možného, ale přece jen mi jeho konzumace nepřivodila tak velké výčitky svědomí.

„Co to žereš?“ zeptal se jeden. „Zmrzlinu?“

„Mražený jogurt.“

Chlapík se na mě nevěřícně zadíval, vytrhl mi kornout z ruky, lízl si a informoval druhého: „Je to zmrzlina.“

Pokusila jsem se získat zpátky aspoň zlomek své důvěryhodnosti. Ukázala jsem na stánek, na kterém stálo: FROZEN YOGURT. I když mí svěřenci neuměli anglicky, mohli by pochopit, co je to „yogurt“. Jenže o mraženém jogurtu nikdy neslyšeli a nevěřili, že existuje. Mysleli, že jim vykládám nesmysly.

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Jedno ze zastavení na jejich pouti (byli od divadla) nás zavedla na jednu z newyorských malých scén, pravého opaku divadel, v jakých se hrávají broadwayské muzikály.

Režisérka nám nadšeně vykládala o hře, která zrovna měla premiéru. Je o Al Caponovi a jeho kumpánech a ona se rozhodla pro barvoslepý casting.

Poctivě jsem to přeložila českým divadelníkům. Kývli, jako že je jim všechno jasné.

Načež se ten hovornější zeptal: „A co tu dělají ti černoši?“

„Režisérka se rozhodla pro barvoslepý casting,“ zopakovala jsem.

„Jo, jasný. Ale co tu dělají ti černoši? No tak to přelož!“

Obávám se, že jsem zrudla jak ředkvička. „Mohla byste, prosím, trochu rozvést, co to znamená, barvoslepý casting?“ vykoktala jsem.

Ale i když nám to režisérka s povzdechem vysvětlila, chlapíci pořád nechápali, co tam ti černoši dělají. Vždyť celý Al Caponův gang byl italský! Ti by s černochama pěkně zatočili!

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Odcházeli přesvědčení, že jsem úplně blbá a nerozumím anglicky. Tak jako nebyli ochotní uznat existenci mraženého jogurtu, nebyli ochotní uznat možnost, že by si režisér mohl vybrat za představitele historické postavy herce jiné rasy.

V následujících pětatřiceti letech se z barvoslepého castingu stal mainstream. Dává to smysl – vždyť jinak by v amerických filmech a dramatech z doby před pouhými pár desítkami let ne-běloši museli hrát jen sluhy a otroky. Celá nehezká historie by se tak trochu opakovala: černoši by ani dnes nesměli dostávat významné role.

Občas si na ty dva vzpomenu. Zajímalo by mě, jestli už uvěřili v existenci mraženého jogurtu. Měli na to pětatřicet let.

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Poslední slovo

Zmrzlina a barvoslepý casting. Práce tlumočnice bývá často nesnadná

Iva Pekárková.

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