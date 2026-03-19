Jsem hodná a milá, to uvidíš, ty proruská špíno. Boj za neziskovky se vede i nečistou cestou

Mimochodem, autorka onoho něžného vzkazu Vachatové na sociální síti sama sebe popisuje slovy: „Jsem milá, hodná a právě svobodná, tak pište.“
Náhlou „popularitu“ poradkyně Vachatové odstartoval text Seznam Zpráv s titulkem: „Po vzoru Ruska. Babišova poradkyně tvoří s poslanci SPD zákon proti neziskovkám.“ Pojednává o tom, že se má Vachatová podílet na přípravě zákona, podle kterého by se měly neziskové organizace se zahraničními vazbami registrovat v nově zřízené databázi, uvádět seznamy svých zaměstnanců a jejich pracovní náplně nebo pod pohrůžkou až patnáctimilionové pokuty či „zákazu zahraničních vazeb“ až na pět let zveřejňovat veškeré své vztahy se zahraničím včetně finančních toků.
Návrh na úřadu vlády připravovali někteří poslanci za SPD, jmenovitě se k tomu přihlásil předseda PRO Jindřich Rajchl. Poznámky připojoval třeba i místopředseda ANO Radek Vondráček. Vachatová se označuje pouze za „konzultantku“, nikoli autorku, podle Seznamu ji ale „prozradila digitální stopa“. Což ona sama vysvětluje tím, že „technické zpracování domluvených úprav probíhalo na mém počítači“.
Až sem by to byla klasicky nudná zpráva. Někdo chystá návrh zákona, který se někomu jinému nelíbí, a dokonce i někteří představitelé vládní koalice říkají, že v takové podobě konečná podoba návrhu určitě nezůstane. Jenže tím to teprve celé začalo.
Za prvé jde o neziskovky a onu „občanskou společnost“, kteří z drtivé většiny léta podporují tu druhou partu. Stávající vládní koalice jim už před volbami slibovala seřezání peněz z českého eráru, což se opravdu děje. Často tedy teď budou závislé právě na financích ze zahraničí.
Za druhé se to celé dá napasovat na souboj zlé Putinovy říše a jejích proruských kolaborantů v Česku s dobrem, pravdou a láskou. Jelikož SPD a přiznaný autor návrhu Rajchl už v těchto kruzích dávno nálepku Putinových milců mají, objevil se teď mnohem lepší cíl. Považte, Vachatová byla donedávna ve Společnosti pro obranu svobody projevu zlého herního vývojáře Daniela Vávry. Ta společnost je samozřejmě proruská stejně jako sám Vávra. Vachatová byla dokonce členkou Trikolóry, která je jasně proruská. Odešla už v roce 2021, ale byla tam.
Původem je sice Vachatová volyňskou Češkou, tedy se narodila na Ukrajině, ale všichni přece vědí, že je proruská ještě víc než Vávra. Je soudní tlumočnicí z ruštiny a v roce 2014 byla krátce členkou facebookové skupiny Přátelé Ruska v České republice. Její bratr žije a podniká v Rusku. Vachatová sice tvrdí, že se tři roky neviděli, ale to na věci nic nemění. Má společnou fotku s europoslancem za AfD Petrem Bystroněm a všichni víme, co je to za ptáčka. Nelíbí se jí oscarový film „Pan Nikdo proti Putinovi“. A tak by se dalo pokračovat dlouho…
Kdo není kamarád, toho zastřelíme
Výsledkem je, že část médií o Vachatové píše výhradně jako o „proruské Vachatové“. Vycházejí titulky typu „Babišova poradkyně Vachatová obhajuje Putina a ruské volby“. Není to sice pravda, ale hodí se to. Štít demokracie o ní v tomto duchu v posledních dnech zveřejnil přes padesát podobně laděných příspěvků. Vachatová a „ruský návrh zákona“ budou určitě jedním z hlavních témat sobotní demonstrace Milionu chvilek.
Milí, hodní a svobodomyslní lidé jí píší krásné zprávy. Jiní milí a hodní lidé zveřejní ve veřejném prostoru její adresu, další veřejně volají po její smrti. Prostě jak se v lepších kruzích říká: Všichni jsme tu kamarádi, a kdo není kamarád, toho zastřelíme!