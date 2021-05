SUDICE (Moravskoslezský kraj) Sudice, jako první československá obec ve směru postupu fronty Ratiboř – Ostrava, byly již 27. března 1945 zasaženy dělostřeleckými granáty postupující sovětské armády. Odpoledne se snesla na obec sovětská letadla a shazovala bomby na seskupení nepřátel. Hořely domy, hospodářské budovy. Tenkrát zde žilo 1300 obyvatel, z nichž většina byla již před příchodem fronty evakuována do vnitrozemí, další ve spěchu opouštěli obec, v níž zůstalo v době bojů pouze osm osob.

Německá vojska sice ustupovala, dříve však zničila tři mosty vedoucí přes Oldřišovský potok. Do večera byly Sudice v jednom plameni. Příštího dne okolo druhé hodiny vstoupily do obce první sovětské jednotky 60. armády generálplukovníka P. A. Kuročkina a Sudice byly opět svobodné. Dne 15. dubna 1945 vstoupila do Sudic i česká armáda. Byl to první vstup českého vojáka na území České republiky, nepočítám nyní Slovensko. Bojů se kromě sovětské armády aktivně účastnil také 1. československý armádní sbor a především 1. československá letecká smíšená divize a 1. československá samostatná tanková brigáda.

Děla utichla, v obci zavládl klid a mír, vrátili se obyvatelé, aby se pustili do náročné práce – znovu postavit Sudice, které byly z 68 % zničeny. Nezůstal ušetřen ani jeden dům, všude trčely ohořelé zdi, silnice byly rozbité, náměstí úplně zničené. V roce 1946 došlo k odsunu zhruba 300 původních německých obyvatel.

Dlouhou dobu po válce pak Sudice navštěvovaly různé delegace a Sudice byly také první zastávkou při oslavách výročí osvobození naší republiky a připomínkou zahájení bojů Ostravské operace.

V roce 1958 byla při kopání základů rodinného domu nalezena lidská kostra. Po identifikaci bylo zjištěno, že se jedná o tělo mrtvého gardového seržanta Vasilije Nikolajevič Pugačeva. Jeho ostatky byly pohřbeny na vojenském hřbitově Rudé armády v Hlučíně. V roce 1960 mu pak byla odhalena na náměstí v Sudicích pamětní deska. V tomto roce byl zbudován Památník československých tankistů, jehož odhalení se zúčastnil armádní generál Ludvík Svoboda. Ten pak v roce 1965 přijal společně s generálporučíkem Vladimírem Jankem čestné občanství obce Sudice. V roce 1965 bylo v naší obci umístěno letadlo Šturmovník, aby připomínalo, že Sudice osvobozovali i českoslovenští letci. V roce 1999 bylo vyměněno za letadlo Delfín. V roce 1974 byla v Sudicích otevřená základní devítiletá škola, která nesla jméno ZDŠ 1. československé samostatné tankové brigády v SSSR. V roce 1980 byl odhalen památník s názvem Památník osvobození a tankem T 34.

Ještě pár let zpátky navštěvovali každé jaro tato místa přímí účastníci bojů Ostravské operace a společně vzpomínali. Tyto akce se konají i dnes, ovšem již skoro bez přímých účastníků těchto bojů, ovšem s armádou, hosty a dětmi naší základní školy. Bohužel kvůli coronavirové pandemii tam již druhý rok půjdu s kyticí sám…

V Sudicích je také Památník padlým německým vojákům v I. světové válce z roku 1920. Po roce 1989 na něj byly umístěny tabule se jmény obětí II. světové války z řad místního německého obyvatelstva.

O všechna tato místa se stará naše obec. Snažíme se, aby zůstala důstojnou připomínkou toho, že vždy jsme se neměli tak dobře, jako se máme dnes.