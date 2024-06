Všichni jsme teď Sověti. Kritický osten míří ale hlavně na Američany

Autor připomíná, že v roce 2018 napsal, že místo Sovětského svazu, uvolněné v roce 1991 jeho kolapsem, zaujala ve světě Čína. Čína není jen ideologický rival věrný marxismu-leninismu a vládě jedné strany. Je to také technologický konkurent v oblasti umělé inteligence a kvantových počítačů. Je to také vojenský rival USA s námořnictvem větším, než mají Američané, s rychle budovaným jaderným arzenálem. A je to geopolitický rival Ameriky, nejen v Pacifiku.

Ferguson ale přemýšlí, jestli v nové studené válce nejsou jako Sověti spíše Američané. Nejprve si řeknete, že se autor zbláznil. Copak lze srovnávat nefunkční plánovanou ekonomiku, která se zhroutila, s úspěšnou americkou?

Sovětský systém přece plýtval zdroji a garantoval permanentní nedostatek. Sovětský svaz měl zaostalou zdravotní péči s chronickým nedostatkem vybavení a přístrojů.