Čekání na rozpačitý úspěch. Farage se přepočítal, obhajoba mandátu nebude tak velkolepá

A nutno říct, že dary notně tučné. Pokud ovšem matador britské politiky předpokládal, že srpnové volby přemění ve one man show, která ho na týdny vynese do záře reflektorů, dost se přepočítal. Ostatní politické strany jeho hru na očistu odmítly hrát, byť do souboje o parlamentní křeslo se kromě Farage přihlásilo dalších třiatřicet kandidátů, vesměs se však jedná o zástupce ministraniček toužících po zviditelnění, náboženských šílenců nebo excentriků či parodických postav.
Mediální zájem ovládla postava jménem Count Binface, intergalaktický hrabě s popelnicí na hlavě. Na britském politickém nebi to není žádný nováček. Objevuje se ve většině voleb, kde o něco jde. Se sžíravou ironií nastavuje zrcadlo Farageově pokrytectví.
Příklad za všechny: když se ho televizní reportér tázal, jestli v Clactonu žije, odpověděl protiotázkou: „Vy ano?“ „Já samozřejmě ne,“ odpověděl redaktor. „Tak proč to chcete po mně?“ opáčila postava v stříbrném plášti. Všem bylo jasné, kam míří. Ani Nigel Farage v Clactonu nikdy nežil a nežije a po dobu výkonu svého mandátu tam snad ani nikdy nezavítal. Ospalé a zapomenuté městečko mu prostě jen vyšlo z průzkumů jako správné místo, kde může úspěšně kandidovat.
Boj o přímořské městečko
Kdysi vyhledávaná prázdninová destinace, kam se hrnuly tisíce rodin, je dnes městem krachujících obchodů, levného bydlení, důchodců a frustrace. V referendu roku 2016 tam hlasovalo pro brexit sedmdesát procent lidí, kteří uvěřili, že dávná sláva a úspěch se po odchodu z Evropské unie vrátí. Pro Nigela Farage to byla sázka na jistotu.
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Místo nudného patrona showman. Burnham střídá v čele vlády Starmera, co Británii čeká?
Teď se tam nahrnuli novináři i aktivisté. Muž v obleku ušitém z látky potištěné desítkami britských vlajek chodí po ulicích a kolemjdoucím čte volební program strany Reform UK a posluchači se tak seznamují s tím, že Nigel Farage chce vpustit soukromý kapitál do státního zdravotnictví, omezit pracovní práva zaměstnanců a snížit daně bohatým. Je to často poprvé, co se lidé dozvídají, jaké jsou priority strany, kterou v minulosti volili. Málokdo volební program četl, a Farage volili jako známou tvář, která „bojuje s establishmentem“.
Samozřejmě, že své skalní příznivce má Farage i nadále a stále lze v ulicích Clactonu potkat důchodce, kteří vám vysvětlí, že nepřiznat dar ve výši sto dvacet milionů korun vlastně není nic špatného. Dar je prý prostě dar a do toho nikomu nic není. Hlavně, že za ně Farage bojuje s bohatými a mocnými.
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Labouristé rostou. Jak dlouho vydrží Burnhamův příval nápadů a slibů?
Počet věrných ale bezpochyby klesá. Zatímco podpora vládních labouristů od nástupu nového premiéra stoupá, za dva týdny spadly preference majitele strany Reform UK o deset procentních bodů. Jeho obliba je přesto stále velká a své poslanecké křeslo Nigel Farage velmi pravděpodobně obhájí. S ohledem na to, jací protivníci stáli proti němu, bude toto vítězství poněkud rozpačité.