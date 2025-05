Zdá se, že i v Británii přestávají voliči věřit tradičním stranám. Stane se Farage příštím premiérem?

Když Velká Británie odešla z Evropské unie, skoro se zdálo, že Farageova role je u konce. Svůj hlavní cíl splnil. Co dál s ním? Chvíli to vypadalo, že mizí v propadlišti politických dějin. Prapor brexitu třímala Konzervativní strana, které to vyneslo přesvědčivé vítězství ve volbách roku 2019. Brexit nastal, slíbené zářné zítřky se však nedostavily a v dalších volbách dostali konzervativci těžkou lekci. Přesvědčivě vyhrála Labouristická strana, která mimo jiné slíbila i opětovné sblížení s Evropou.

Výhra na celé čáře

Volby z loňského léta přinesly kýžené poslanecké křeslo i pro Nigela Farage, který byl v pokusech dostat se do parlamentu dosud vždy neúspěšný. Výsledky jeho strany nebyly špatné. Tomu, aby se zúročily v podobě poslaneckých mandátů, zabránil většinový volební systém, kdy vítěz bere vše, a menší strany ostrouhají. Do Westminsteru proto zasedli s Faragem jen další tři poslanci jeho strany. To se ale může změnit.

Květnové volby do místních zastupitelstev strhly lavinu. Reformisté vyhráli na celé čáře a Nigela Farage označila média za jednoznačného vítěze. Politologové spočetli, že kdyby se v květnu volilo do parlamentu, a nikoliv do místních zastupitelstev a rad, reformisté by hravě překročili hranici 30 procent. V tomto případě by už většinový systém mohl hrál do karet jim, a opravdu by se mohlo stát, že by se do Downing Street stěhoval Nigel Farage.

Ten se označil za lídra opozice, byť ji stále drží konzervativci. Především mezi nimi zavládla silná nervozita. Právě jejich voliče totiž strana Reform UK vysává. Labouristé jsou ohroženi méně. Světonázor jejich příznivců se přece jen silně liší od postojů pravicově populistické strany. I labouristy ale opouštějí mladí voliči, kteří tradičně tvořili jejich volební základnu a stěhují se ke straně Reform UK.

Jednoduchá řešení

Co se to na britské politické scéně děje? A proč? Zdá se, že i v Británii přestávají voliči věřit tradičním stranám. Ty podle nich nedokáží řešit dnešní výzvy. Konzervativci slibovali, že brexit uvolní možnosti, které brzdilo členství v EU. Nic převratného se ale nenastalo. Konzervativci tedy podle nich selhali.

Selhali ale i labouristé a jejich koncept vidění světa. Mladí lidé ztrácejí perspektivu. Školné na univerzitách, šance získat dobrou práci nebo vlastní bydlení se zmenšuje. Mladí mají pocit, že tradičním stranám na nich pranic nezáleží a v souladu se světovým trendem se začínají přiklánět k pravici a silnému vůdci.

Svět je složitý a složitá jsou i řešení jeho současných problémů. Populisté nabízejí jednoduchá řešení, kterým je snadné uvěřit. Snadné proto, že jim lidé věřit chtějí. V tom je Nigel Farage opravdu dobrý. Pochopil i to, že boj o voliče se dnes nevede na mítincích a v televizních debatách před volbami, ale na sociálních sítích. A to nepřetržitě. I v tom se strana Reform UK činí. Na TikToku má víc sledujících než konzervativci s labouristy dohromady. Zdánlivě jednoduchá řešení táhnou.

Jedním z velkých problémů dnešní Británie je ilegální migrace. Jen od začátku letošního roku už k jejím břehům připlulo na nafukovacích člunech deset tisíc lidí. Co s tím? Konzervativci chtěli ilegální migranty odvážet do Rwandy. Co na tom, že by to stálo víc, než kdyby každému z nich koupili domek na předměstí? Labouristé program okamžitě zrušili a vyhlásili boj gangům převaděčů. To chvíli trvá a výsledek je nejistý.

Nigel Farage má řešení. Až vyhraje volby, zřídí speciální ministerstvo pro deportace. Kam bude uprchlíky vozit? A co na to říká domácí i mezinárodní právo? O tom už Farage nemluví. Nabízí jen rychlé řešení pro složitý problém. Tedy alespoň to tak vypadá a ve světě sociálních sítí to stačí.

Na konci roku slíbil Elon Musk, že stranu Reform UK hodlá podpořit astronomickou částkou. Mluvilo se o dvou miliardách korun! Pokud se podaří obejít legislativní pojistky a tato částka opravdu na účtu reformistů přistane, můžou se na britské politické scéně dít věci. A Nigel Farage možná skutečně usedne v Downing Street číslo deset.