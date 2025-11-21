Všechno má své meze. Někdy je proto potřeba být lenochod

Podobně mluvili i další bratři a z Esohe vyrostla rozmazlená princeznička, která si myslela, že celý svět je tu jen od toho, aby jí sloužil.
Esohe je moc hezká a pálilo za ní tolik nápadníků, že je bráchové nestačili odhánět bambusovou tyčí. Měla o ni zájem spousta prima chlapů. Ona si ale pořídila podivína s půltuctem mindráků, nejspíš kvůli jeho slibům, že ji dostane do „Bílé země“.
Podivín sliby zatím nesplnil, zato si s Esohe pořídil dvě děti a žije v přesvědčení, že svou ženu vlastní.
Esohe nechce být ničí majetek. Už mu natrhla obočí, zlomila mu ruku, bodla ho kuchyňským nožem do předloktí. On jí pro změnu rozbil hlavu, vykloubil jí rameno a nadělal jí modřiny tak hnusné, že prosvítaly i tmavou pokožkou.
Jejich vztah zkrátka není ideální. Esožini bráchové se děsí, že ji manžel jednou zabije.
Cesta ven samozřejmě existuje. Už několikrát od partnera utekla do K.-ova domu v Benin City, kde bydlí naše maminka a tři bráchové s rodinami. Pak se k němu zase vrátila. Nenávidí ho, ale jiného nechce. Prý není děvka, aby měla děti s víc než jedním mužem. Po K. žádá, aby jí splnil sen, který jí partner splnit nedovede, a dostal ji do „Bílé země“.
To je ale, jak dobře vědí všichni, kdo se někdy pokusili dostat do Evropy některého z obyvatel subsaharské Afriky, pro běžného smrtelníka téměř nemožné.
Esohe – samozřejmě že za K.-ovy peníze - volala K. každý den a pokaždé mu vyčinila, že jí vůbec nepomohl. Často ho vzbudila několikrát za noc, aby mu oznámila, že nemůže spát. Podrobně mu líčila, co jí manžel zase provedl, ale odmítala se přestěhovat do K.-ova domu, do bezpečí.
K. zesmutněl a chřadl. Měl o sestru a její děti strach. Posílal dvě třetiny platu do Afriky, ale nepomohlo to. Dvakrát omdlel v autobusu, jednou ve vlaku a jednou jen tak na ulici. Kolemjdoucí ho sbírali.
A pak jsem se jednou vrátila domů a co nevidím? Prapodivné zvíře navlečené do světle hnědého kožichu, z kterého mu čouhaly černé packy. Zvíře bylo bezocasé, a i když neviselo hlavou dolů, ale stálo na všech čtyřech v obýváku, hned mi došlo, co to je. K. někde přišel ke kostýmu lenochoda a ten mu padl jako ulitý.
K. se v tom období stával lenochodem každý den. Když byl lenochod, vypnul mobil a nic neřešil. Byl ochotný přijímat potravu, dokonce i jídla, jaká by skuteční lenochodi nikdy nežrali, ale pouze, když jsem ho krmila lžicí.
Jasně že dál chodil do práce, a když pracoval, nebyl lenochod.
A víte co? Léčba lenochodem pomohla. K. přestal omdlévat a nálada se mu zlepšila. Dál miluje svou nejmladší sestru, kdykoli jí rád pomůže, ale nenechá se od ní utýrat.