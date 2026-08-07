Efeota studoval na univerzitě, a aby si vydělal na školné, prováděl po nocích rozbory krve a moči pro místní nemocnici. Rodiče bydleli na vesnici dobrých šest hodin cesty od Benin City, ale naštěstí měl nejstarší Efeotův bratr v Benin City dům, a tak v něm bráchovi poskytl zázemí. Uhunoma je bohužel tak zařízený, že nemá v srdci místo na nikoho, miluje jen peníze. Řekl bráchovi, že za tu půlku matrace, na které nocoval společně s jeho synem, musí platit, anebo si to odpracovat.
A tak Efeota kromě studia a nočních směn v laborce prodával vodu. Uhunoma nedlouho předtím investoval do vrtu v nedaleké čtvrti, Efeota provedl rozbor vody, jestli je pitná, a teď seděl u kohoutku a prodával.
V téhle čtvrti byla ještě pořád spousta domácností bez vody, a tak lidé vděčně chodili k vrtu a Efeota jim čepoval vodu do kanystrů. Dvacet litrů vody bylo za 5 naira (to tenkrát odpovídalo zhruba půldruhému českému haléři), stolitrový barel 20 naira. Celodenním čepováním by si vydělal na dvě jídla v laciné restauraci, ale Efeota se neodvážil koupit si něco pro sebe. Všechny peníze poctivě odváděl Uhunomovi, který mu vyčítal, že je to málo, a obviňoval Efeotu, že krade.
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Jednou jsem se Efeoty zeptala, kdy spí. Jen pokrčil rameny, zřejmě ho udržovaly při životě mikrospánky, kterým podlehl, zatímco se natáčel barel s vodou, anebo v laborce, v té minutě, než se roztok přefiltroval z jedné kádinky do druhé. Při přednáškách nespal, to by byla svatokrádež. Efeota si nesmírně vážil možnosti studovat.
Často k vrtu chodili místní agberu… no, asi se jim dá říkat rošťáci. Kluci víceméně v Efeotově věku, kteří na rozdíl od něj neměli co na práci, a tak pomáhali místnímu olomozovi (to je dědičný titul, který znamená něco jako „vládce čtvrti“) vyhrožovat místním obyvatelům a vybírat od nich výpalné. To byly částky podstatně vyšší, než kolik místní obyvatelé utratili za vodu.
Když se agberu chtěli napít, byli překvapivě vlídní. „Brácho, mám žízeň! Dáš mi vodu?“
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Efeota jim pokaždé natočil vodu do hrnku. Když měli velkou žízeň, několikrát to opakoval. Těchhle chlapečků nebylo málo a za den spotřebovali desítky litrů. Krom toho nebyli ve čtvrti moc oblíbení, z pochopitelných důvodů. Přesto by nikoho, ani místní obyvatele, ani Efeotu, dokonce ani Uhunomu, ve snu nenapadlo jim vodu upřít. To se prostě nedělá.
A vidíte to, teď se dočítám, že obyvatelstvo Ceuty statečně bojovalo proti přívalu migrantů, mimo jiné i tím, že jim – v nesnesitelném horku – odmítlo poskytnout jídlo a vodu. Doufám, že se to nedonese k Efeotovi. Určitě by smutně vrtěl hlavou nad tím, čemu říkáme evropské hodnoty.