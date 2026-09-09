NIMBY v čase AI. Jak se tentokrát zachovají obyvatelé českého dvorku?

Takže dálnice versus hluková zátěž okolí. Větrné elektrárny versus poškození rázu krajiny. Kontaktní centrum pro problémové uživatele drog versus obavy o bezpečnost v okolí. Taky tohle: domov pro seniory nedaleko základní školy versus obavy rodičů, že by děti nenávratně poškodil pohled na staré lidi s Alzheimerem.
A teď nám k tomu přibyla obrovská datová centra (gigafactories), bez nichž se rozvoj AI neobejde. A dvorek dostal rozměr celých států, především amerických, aby nakonec přerostl v celoamerické téma. Jejich odpůrci, řadoví občané i politici, argumentují především tím, že takové gigacentrum spotřebuje víc elektřiny než slušně velké město, je hlučnější než šňůra kamiónů na dálnici, produkuje obrovské množství odpadního tepla, takže vody k chlazení vyžaduje tolik, že se na farmáře v širokém okolí nedostane, k jeho fungování je třeba uvádět do provozu staré energetické zdroje využívající fosilních paliv, a navíc vzhledem k převisu poptávky nad nabídkou elektřiny její cena v širokém okolí stoupá.
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Mathias Rust 28. května 1987 a David Píchal 12. srpna 2026 na Rudém náměstí: malé velké chvíle dějin
Místní, ať už jsou to socialističtí demokraté nebo MAGA, mají tahle centra tak neradi, že podle jednoho z průzkumů by před ním dali na svém metaforickém dvorku přednost jaderné elektrárně, vězení nebo metadonové klinice. A ostatně, jaký má lokální komunita z existence datového centra prospěch, když je plně automatizované, a tudíž nepřináší místním jedinou pracovní příležitost?
Jenže majitelé dvorků proti sobě mají mocné protivníky. Kdo dnes má na světě víc peněz, aby mohl zaplatit ty nejlepší lobbisty, než technologičtí giganti vyvíjející AI? A kdo má mocnější argument proti jakékoli regulaci tohoto průmyslového odvětví než oni, když tvrdí, že Amerika musí v zájmu národní bezpečnosti udělat vše, aby je i tady nepředstihla Čína? Jak tohle asi dopadne?
Ale teď už na český dvorek, vlastně do lesa někde mezi Zbraslaví a Jílovištěm, kde má stát AI Gigafactory CZ, dle ministra Havlíčka klíčový projekt Pražské deklarace o umělé inteligenci, kterou podepsalo před pár dny devět středo- a východoevropských zemí. (Zřejmě atraktivní místo, tady někde plánovali komunisté stavbu jaderné elektrárny, té, která dnes stojí v Temelíně.)
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Vlády už nebourají interpelace čili skákání do řeči, ale sociální sítě s pomocí umělé inteligence
Argumenty pro jsou jasné, alespoň snížit zaostávání za Amerikou i Čínou, posílit bezpečnost v kyberprostoru. Argumenty proti taky: voda, teplo, hluk, zátěž krajiny.
Jsem zvědav, co na to obyvatelé českého dvorku, kteří se dokážou tak vehementně postavit proti větrníkům, vysokorychlostním železnicím, úsekům dálnic, a když na to přijde, i proti domovům důchodců.