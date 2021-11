Náhrobky připomínají skláře, legionáře i mladou jeptišku

Na hřbitově se nachází zhruba 600 hrobových míst. Najdeme zde mnoho cenných kamenných náhrobků a litinových náhrobních desek. Ty dílem pocházejí z železáren, které v minulosti byly v Nižboru a nedalekém Novém Jáchymově. Ústředním bodem hřbitova je velký patronátní kříž, který v roce 1864 věnoval tehdejší majitel panství Max Egon Fürstenberg.

Je zde pochována řada významných osobností. Ze všech jmenujme např. spisovatele Františka Nepila nebo armádního generála Antonína Hasala – Nižborského. Dva hroby připomínají známý sklářský rod Rücklů. Nalezneme zde i hrob legionáře a ruského vojáka z II. světové války, nebo nedávno odhalenou pamětní desku řádové sestře z Kongregace sester svaté Hedviky, která za I. světové války sloužila ve vojenském lazaretu v Nižboru. Při ošetřování raněných vojáků se nakazila tyfem, ve věku 24 let zemřela a byla pohřbena na zdejším hřbitově.

Obec se o hřbitov pečlivě stará. Zřídili jsme zde rozptylovou loučku a jeden hrob, ve kterém nachází společné odpočinutí ti, kterým obec vypravovala sociální pohřeb. Kaple je pravidelně využívána jako místo pro poslední rozloučení.

Za těch 27 let, kdy v Nižboru starostuji, jsem již bohužel hovořila na mnoha pohřbech. A věřte, když je to někdo, koho jste znali, měli rádi, tak to není úplně lehká věc. V kapli se během roku ale odehrávají také radostnější věci, jako třeba koncerty nebo vzpomínkové akce např. na spisovatele Františka Nepila. Několikrát do roka se zde také koná bohoslužba.