Nevymřeme, ale děti potřebujeme. Jak je třeba vnímat výstrahy demografů

Je zásadním problémem i to, před čím varují demografové? Teď to byl Tomáš Fiala z VŠE, jenž v rozhovoru oslovil čtenáře na Lidovkách.cz. Aby bylo jasno, není to žádný radikál ani alarmista, nedává žádná ultimáta, sděluje jen to, o čem svědčí zjištěná – a do blízké budoucnosti promítnutá – čísla.

Za první čtvrtletí 2024 se u nás narodilo jen 20,3 tisíce dětí, o 11 procent méně než za stejné období roku 2023. Zůstane-li trend zachován, letos v ČR přijde na svět jen 81 tisíc dětí. Tím by padlo historické minimum, jež zatím činí 89 tisíc dětí za rok 1999. Je to důvod k poplachu? K rebelii proti vyhynutí?

Řekněme rovnou, že o vyhynutí nejde. Což ale neznamená, že to není problém. A říkáme-li problém, tak rozhodně ne problém pouze akademický. Tedy jen téma pro lidi, kteří si rádi hrají s čísly.