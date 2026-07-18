Nižší ceny zemědělců: dobré pro politiky, horší pro ostatní. Včetně spotřebitelů

Autor:
Glosa   16:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

ilustrační foto | foto: Shutterstock

Politici se s rozmachem sociálních sítí často soustředí na to, aby prezentovali hlavně sebe, svoje subjektivní vidění světa a méně pak objektivní realitu. Přesto dobře vědí, že voliči na konci volebního období nehlasují podle počtu selfíček ani počtu lajků. Mnohem častěji rozhoduje stav peněženky. Jenže spokojenost se měří obtížně, a tak nastupují statistiky.

Jednou z těch, které politici rádi vytahují, je inflace. Ta bývá spojována také s takzvanými cenami zemědělských výrobců. Pro politika super argument do debaty o tom, jak vše zlevnilo, pro hodnocení ekonomiky farem zásadní údaj, pro běžného zákazníka ale překvapivě málo hmatatelná informace. Mezi cenou, za kterou prodá zemědělec litr mléka nebo kilogram vepřového, a cenou na regálu totiž zeje propast.

Stačí se podívat na květnová data (červnová budou až v pátek). Ceny zemědělských výrobců meziročně klesly o 13,2 %, zatímco potraviny v obchodech jen přibližně o dvě procenta. Mléko je snad nejvýraznější příklad. Zemědělcům se jeho výkupní cena propadla téměř o čtvrtinu, zatímco spotřebitelé za mléko v obchodech platili o 13,1 % více než před rokem. Podobně je na tom vepřové maso – zemědělec prodává levněji, zákazník (mimo akce) nakupuje dráž. Statistiky si neprotiřečí, jen každá měří něco jiného.

Pojďme se bát aneb Je zde další ohromná příležitost pro zakazovatelské hnutí

Jistě, jsou výjimky. U brambor hraje roli doprodej starých zásob a načasování sklizně raných odrůd, u másla zase agresivní letákové akce obchodních řetězců. To ale nic nemění na podstatě. Zemědělce neživí statistiky ani titulky novin. Živí je účetní závěrka.

A ta letos nevypadá dobře. Pohonné hmoty, energie, hnojiva i mzdy podražily, zatímco výkupní ceny mléka nebo jatečných prasat padají. Menší podniky takovou situaci vydrží několik měsíců, větší možná o něco déle. Pak ale přijde okamžik, kdy se z ekonomického problému stane problém statistický. V tabulkách ubude chovatelů dojnic nebo prasat a politici budou moci oznámit další pokles domácí produkce.

Možná dobrá zpráva pro ty, kteří za každým zemědělským podnikem vidí Babiše a v chovu dojnic „týrání zvířat“. Rozhodně ale špatná zpráva pro venkov, krajinu i potravinovou bezpečnost. A nakonec i pro spotřebitele. Ten se jednou možná bude divit, proč mléčné výrobky podražily o 50 %, když mléko stojí „jen“ o 25 % víc než loni. Jenže až budeme více mléka dovážet než vyvážet, bude už na hledání příčin pozdě.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Glosa

Nižší ceny zemědělců: dobré pro politiky, horší pro ostatní. Včetně spotřebitelů

Člověk by nevěřil, co všechno tahle bílá tekutina svede. Opravdu, nemusíte ji...

Černý trh s cigaretami prudce roste. Státy přicházejí o stovky miliard, Česko není výjimkou

ilustrační snímek

Zlín v generálce na ligu podlehl Vratislavi, Teplice porazily Ružomberok

Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Marcel Čermák...

Tour ONLINE: Favority čeká zkouška ve Vogézách. V úniku Carapaz i bratři z Uno-X

Georg Steinhauser před Benem Healyem a Richardem Carapazem z týmu EF Education...

Infantino děkoval Trumpovi: Šampionát by bez vás nebyl tak neuvěřitelně úspěšný

SLYŠTE, SLYŠTE. Donald Trump a Gianni Infantino na tiskové konferenci před...

Policie nalezla v rybníku v Jihlavě utonulého Ukrajince

U rybníka Borovinka se našly věci cizince. Pátrá po něm i sonar

„Káže vodu, pije víno.“ Německý politik rezignoval po kauze s náhradní matkou

Předseda frakce konzervativní unie CDU/CSU v německém Spolkovém sněmu Jens...

Komentář

Fedorov, muž vojenských inovací. Víc než o změny v Kyjevě jde o technologický přelom ve válčení

Ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov. (11. května 2026)

Na Znojemsku se srazily dva autobusy, záchranáři ošetřili 47 zraněných

Na Znojemsku se čelně střetly dva autobusy, na místě je 40 zraněných. (18....

Obrazem

OBRAZEM: Skříň coby ložnice i obývací pokoj. Jak si poradit s bydlením na malé ploše

Současná krize výstavby má vedle mnoha dalších jeden důležitý vedlejší efekt:...

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

SPD chybí ve zprávě o extremismu. Dva její autoři končí na ministerstvu vnitra

„Snaží se mě kriminalizovat za názory,“ řekl šéf SPD Tomio Okamura na tiskové...

Lopezová vystoupila v Itálii v prádle a promluvila o tom, co je sexy na mužích

Jennifer Lopezová na přehlídce Dolce & Gabbana (červenec 2026)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.