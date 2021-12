Nižší důchod pro bezdětné nebude fér

Marian Jurečka samozřejmě alibisticky tvrdí, že „nejde o nějaké trestání bezdětných“. Jistě o klasické „trestání“ v právním slova smyslu – odnětí svobody, pokuty – opravdu nejde, nicméně o finanční poškození bezdětných nepochybně ve finále půjde. Jinak by to nebyla žádná reforma, kdyby vše zůstalo tak, jak je.

Podívejme se na úskalí Jurečkova návrhu.

Je morální sankcionovat muže a ženy, kteří nemohou mít děti? Nikoliv, že je nemají z lenosti (jak rádi tvrdí „Jurečkovci“ v diskusích na sociálních sítích), ale že je mít doopravdy nemohou. Buď žijí nedobrovolně sami, anebo proto, že existují v páru, který ze zdravotních důvodů prostě potomky mít nemůže. Dále nezapomínejme, že v Česku žije (možná i k jisté nelibosti ultrakonzervativců) několik stovek tisíc lesbiček a gayů. Ti zákonitě rovněž nemohou mít vlastní děti a cizí legálně adoptovat nesmí.

Jestliže by demokratický právní stát vázal výplatu důchodu na zplození a výchovu dětí, pak by musel logicky homosexuálním párům umožnit adopce. Podotkněme, že gayové a lesbičky mají stejná práva jako všichni ostatní občané, koneckonců tak to opakovaně judikovaly naše i evropské soudy, a nemožno někoho diskriminovat kvůli příslušnosti k sexuální (či jiné) menšině. Píšeme rok 2021 (brzy 2022), nikoliv například rok 1821 po Kristu.

Nežijeme v pohádkové říši, ale v realitě středoevropského prostoru, kde zákonitě většina lidí je a musí být, aby zde nějak přežila, relativně mazaná.

Pokud by se uplatnil u bezdětných princip Pilně plať plné (či dokonce vyšší) sociální pojištění celý pracovní život, ale důchod dostaneš s obrovskou lidoveckou pokorou nižší, pak si zaděláváme na nemalý systémový problém. Zákonitě by to vedlo k výrazně menší motivaci zmíněných diskriminovaných osob dlouhodoběji „pobývat“ v takovém pro ně nevraživém řádu. Bezdětní budou logicky mít stále více nepoddajnější motivaci se přemístit do pásma šedého hospodářství. Zvýší stát následně represe, aby bezdětné pak efektivněji uhlídal v pokřiveném systému?

Čím více lidí, tím více problémů

Je dobré si rovněž uvědomit, že například v roce 1800 žilo v oblasti dnešní České republiky okolo pouhého jednoho milionu lidí (záměrně neříkám Čechů, značná část obyvatelstva tehdy mluvila německy). Aktuálně je to více než deset a půl milionu jedinců, kteří navíc spotřebovávají mnohem více přírodních a dalších zdrojů (kupř. vody, elektřiny, ropy, jídla, plynu, léků) než naší předkové. Nadto na naší planetě nyní žije skoro osm miliard lidí, pro komparaci: v roce osmnáct set to byla necelá miliarda fyzických osob!

Planetě Zemi hrozí přelidnění, zdroje jsou omezené. Je dlouhodobě logické a normální v takové situaci politicky a ekonomicky podporovat porodnost? Cum grano salis: například v roce 2150 budou bezdětní lidé uctíváni a budou jim přiznávány ty největší důchody, jelikož si odřekli radost z předávání svých genů a nesobecky podpořili zbytek lidstva v jeho boji o přežití, tím, že upozadili svůj rozmnožovací pud, dodáváme v laskavé nadsázce na závěr.