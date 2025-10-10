Temnota a bezvýchodnost. Nobelovu cenu za literaturu má třetí depresivní autor v pořadí

V češtině jsou od něj k mání dvě knihy: legendární Satanské tango (1985, česky 2003), zfilmované Bélou Tarrem, a pak novelka s nehorázně dlouhým názvem Od severu hora. Od jihu jezero. Od západu cesty. Od východu řeka (2003, 2008).
Na první dobrou si člověk může trochu postesknout: Mezi nominovanými byly jasně výraznější osobnosti, jako Rushdie nebo Houellebecq, Atwoodová nebo Murakami. Jak Salman Rushdie v románu Nůž, tak Michel Houellebecq ve své poslední próze Zničit tematizují, samozřejmě každý po své ose, svými prostředky, hnus a krutost dnešního světa – ovšem na jeho horizontu vidí jedinečnou šanci, poslední naději, a sice lásku, vznícenou málem po vzoru starodávného romantismu.
Nobelovu cenu za literaturu získal László Krasznahorkai, autor Satanského tanga
Zato Krasznahorkai v Satanském tangu, to je temnota a bezvýchodnost, děs a běs! V téhle postmoderní próze ničí černobílou pustinu vichry a deště. A tamější člověk, nasekaný do dvanácti kroků tanga, šest tam a šest zase zpátky, na tom není o nic líp. Jeho existence je bezútěšná, úzkostně minimalizovaná, všecko se tady točí kolem dvou protikladných bodů: snahy o únik z dostředivé komunity – a strachu z návratu falešného proroka, kdysi vyhnaného, teď obávaného, protože s ním nejspíš cloumá hněv a dřímá v něm pomstychtivost.
Podobně depresivní byl už předloňský Nobelista Jon Fosse. Podobně depresivní je vlastně i loňská Nobelistka Han Kang, třeba ve svém posledním románu Neloučím se navždy (2021, česky 2025). Mimochodem Tarrova filmová verze Satanského tanga z roku 1994 má totálně úmornou stopáž: víc než sedm hodin!
Jenže z odstupu to čtenáři dojde. Najednou je všechno jasné. Nobelovka nebyla a není jenom za literaturu. Čistě za umělecko-estetickou kvalitu textu a jeho národní, případně mezinárodní rezonanci. Vždycky, už za Seiferta ve čtyřiaosmdesátém, to bylo ještě gesto navíc, obecnější podpora nějakému politicko-společenskému snažení, angažmá, vesměs na pohádkové ose dobro proti zlu.
Výmluvy a vytáčky ti nepomohou. Norský nobelista v novele připomíná, že podstatné je, odkud pocházíme
Han Kang kriticky vypichuje ve svém díle brutální momenty z jihokorejských dějin. Krasznahorkai pak ukazuje tragicky krátký dech pozdního komunismu, jakkoli se angažuje samozřejmě i v současném dění: svými výroky jde proti Orbánovi (který ho paradoxně označil za „pýchu Maďarska“), stejně jako proti genocidní jízdě ruského ďábla Ukrajinou. Nobelovka prostě vyrovnává čím dál častěji kolabující rovnováhu: zasahuje tam, kde je třeba; sype dobro, kde bují zlo.
Ale abychom Krasznahorkaiovi a vůbec maďarské literatuře posledních dekád nekřivdili. Navzdory ohavnému politickému mikroklimatu posledních let má Maďarsko docela početnou řadu špičkových autorů, dobře známých i z překladů do češtiny, počínaje Imrem Kertészem, který dostal Nobelovku za literaturu v roce 2002 (jako vůbec první maďarský spisovatel v historii ceny) – a pak Péter Nádas, Péter Esterházy, Szilárd Borbély nebo Krisztina Tóthová.
V roce 2020 představil best of ze současné maďarské literatury brněnský festival Měsíc autorského čtení. A Nobelovka pro Krasznahorkaie může pomoct ještě něčemu: už málem poztrácené myšlence na společný prostor střední Evropy, kterou vracejí do oběhu taky mnozí čeští spisovatelé, od Milana Kundery přes Eugena Brikciuse po Jaroslava Rudiše. Takže navzdory prvotnímu lehkému údivu závěrem gratulace: László Krasznahorkai si letošní Nobelovu cenu za literaturu určitě zaslouží.
Autor je kulturní publicista