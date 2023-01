Ochrání ho Nobel? Ales Bjaljacki je souzen jako laureát ceny za mír

Názor

Čteme-li v médiích o událostech v Bělorusku, je to už stereotyp. V čele státu je „traktorista“ Lukašenko, jenž si dělá, co chce. I běloruské území se před rokem stalo východištěm pro ruskou invazi na Ukrajinu, aniž to Minsk pokládá za účast ve válce. A komu se to nelíbí, ba veřejně protestuje, má vyhlídku na léta ve vězení.