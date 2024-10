Nobel pro svět bez jaderných zbraní. Ale při vší úctě, byl by takový svět mírový?

Co si může „každý“ pomyslet nad cenou letošní? Nad tím, že ji získala japonská organizace Nihon Hidankjó usilující o svět bez jaderných zbraní? To už tak jednoznačné není.

Jisté je, že Japonsko – až dosud jediný stát, který se stal terčem jaderného bombardování – má na tohle téma copyright. Japonská varování nesou jakýsi „štempl“ naléhavosti. Ale zároveň platí, ač to zní cynicky, i toto. Právě proto, že Japonci jaderné bombardování i jeho následky zažili, nemají od tématu odstup.

Jako odstrašení fungují dobře

Díváme-li se na věc s odstupem, lze spekulovat i takto. Kdyby nebyly svrženy jaderné bomby na Hirošimu a Nagasaki v srpnu 1945, kdyby Japonci a celý svět nepoznal tu brutální realitu, získaly by jaderné zbraně takový odstrašující účinek?

Za téměř osmdesát let od Nagasaki je nepoužil nikdo. Ani Stalinův Sovětský svaz, ani Maova Čína, ani Pákistán či Indie proti sobě navzájem. I největší jestřábové s největšími ambicemi vědí, že toto je nepřekročitelný strop. Že hrozba vzájemného zničení funguje. A že se o použití jaderných zbraní nemluví nahlas.

Tuto tradici porušilo až Putinovo Rusko, jehož představitelé o použití jaderných zbraní nahlas mluví (myšleno na Ukrajině). A moc na tom nemění ani fakt, že mají na mysli jaderné zbraně taktické. Ty by sice nevyvolaly masové umírání, ale jejich použití – už sama úvaha o něm – prolamuje onen strop.

Při vší úctě k japonské organizaci Nihon Hidankjó není hlavní problém v existenci jaderných zbraní jako takových. Ano, mnozí uvažují tak, že když si jaderné zbraně vyvinul Izrael, tak proč by je nemohl mít i Írán, že morálně by to bylo fifty fifty. Jenže důležitější je jiný háček.

Rozdíl je v tom, že Írán „uvažuje nahlas“ o vymazání židovského státu z mapy. Teprve když se spojí vlastnictví jaderných zbraní s takovou ambicí, nastává hrozba skutečného průšvihu.

Nobelova cena za mír nemíří k bojovníkům za svět bez jaderných zbraní poprvé. V roce 1985 ji získalo Mezinárodní sdružení Lékaři proti jaderné válce. Ještě však žije dost lidí, kteří svět roku 1985 pamatují.

Což takhle Nobela za mír neudělit

V Evropě proti sobě stály dva jaderné bloky. A i když se silně protestovalo proti americkým jaderným raketám (proti sovětským ne), běžný život šel pod hrozbou vzájemného jaderného zničení dál.

Sovětský svaz si mohl dovolit luxus, že se vzdal možnosti použít jaderné zbraně jako první. To nebylo znamení pacifismu, ale velké převahy Moskvy v konvenčních zbraních. Pouze stát s jasnou konvenční převahou, přesvědčený, že se neocitne pod tlakem, který by ho přiměl zmáčknout „červené tlačítko“, se zaváže k tomu, že jaderné zbraně nepoužije jako první.

Toto vše je už dávno pryč. Rusko žije spíš v pocitu ohrožení Západem, který ústí v agresivitu (invaze na Ukrajinu) a úvahy o použití taktických jaderných zbraní. Má v těchto podmínkách smysl oceňovat ty, kteří bojují za svět bez jaderných zbraní jako takových? Kteří v takovém světě vidí cestu k míru? Toť otázka.

Dala by se využít možnost, která se používala dříve. Není-li v tom či onom roce důstojný kandidát na Nobelovu cenu za mír, cena se prostě neudělí. Tak tomu bylo už devatenáctkrát (včetně ér první a druhé světové války), naposledy ovšem v roce 1972. Což vede k úvaze, zda Nobelova cena za mír nepodléhá v poslední době devalvaci.