Nobelova cena za průmyslové osvícenství a za aktualizaci kreativní destrukce

Ekonomie se již prakticky od svého vzniku zabývala růstem. Postrádala však detailnější model, proč vlastně hospodářství roste a jak s tím souvisí vědecký a technický pokrok. Každý samozřejmě tuší, že velmi významně, avšak to pro pochopení nestačí.
Tradiční model růstu Roberta Solowa z 50. let považoval technologický pokrok za exogenní, jako něco, co „padá z nebe“ nezávisle na ekonomických rozhodnutích. V 80. letech Paul Romer a Robert Lucas vytvořili modely endogenního růstu, kde technologický pokrok vzniká záměrnými investicemi do výzkumu a vývoje. Ale to stále ještě neodpovídalo na fundamentální otázku: proč některé společnosti prosperují a jiné stagnují?
Joel Mokyr, na rozdíl od tradičních ekonomických teorií (které se soustředí především na kapitálovou akumulaci nebo alokaci zdrojů), zdůrazňuje kognitivní a kulturní základy ekonomického pokroku.
Jak šířit technologickou inovaci
Nejvlivnější Mokyrovou koncepcí je „Industrial Enlightenment“ (průmyslové osvícenství). Průmyslová revoluce v Británii nebyla náhodným jevem, nebyla důsledkem pouhé akumulace kapitálu ani výsledkem kolonialismu, ale byla umožněna předchozím intelektuálním a kulturním vývojem osvícenství. Existovala přímá vazba mezi vědeckou revolucí 17. století a průmyslovou revolucí 18. a 19. století. Osvícenství vytvořilo kulturu, která oceňovala znalosti, experimenty a svobodnou výměnu myšlenek. Vznikla síť učenců, techniků a podnikatelů, kteří systematicky aplikovali vědecké poznatky na řešení praktických problémů.
Mokyr rozlišuje tzv. propoziční znalosti (o přírodních zákonech) a preskriptivní znalosti, což jsou praktické „recepty“, jak něco udělat. Mokyrova klíčová teze zní, že ekonomický růst závisí na tom, jak dobře jsou preskriptivní znalosti podepřeny propozičními znalostmi. Čím těsnější spojení, tím snazší je technologickou inovaci zlepšovat a šířit. To vysvětluje, proč některé společnosti dokázaly dosáhnout trvalého technologického pokroku, zatímco jiné po počátečních úspěších stagnují. Tedy proč vědeckotechnická revoluce uspěla v Evropě, zatímco například v Číně dlouhodobě stagnovala.
Mokyr dále tvrdí, že fragmentovaný politický systém Evropy vytvořil konkurenční prostředí, kde vládci lákali talentované jedince a kde inovace mohly najít prostor pro rozvoj jinde, pokud byly v jedné zemi potlačovány. Příkladem může být Galileo Galilei, jehož dílo bylo zakázané v Římě, ale mohlo být publikováno v protestantských zemích; René Descartes, který odešel z Francie za větší svobodou do Nizozemska; jeho současník Jan Amos Komenský, který našel útočiště u švédské královny Kristiny a později rovněž v Nizozemsku. Vyhnání hugenotů z Francie a Židů ze Španělska obohatilo země, kam se tyto menšiny vydaly.
Fragmentace přináší svobodu a svoboda přináší prosperitu. Naproti tomu centrálně řízená Čína se stále ještě vzpamatovává z politiky uzavřenosti, kterou tehdejší císař nastolil v první čtvrtině 15. století! Teprve v nedávných desetiletích dosáhla stavu průmyslového osvícenství.
Optimální úroveň konkurence
Philippe Aghion a Peter Howitt se zabývají aktualizací díla Josepha Schumpetera známého jako autora pojmu „kreativní destrukce“. Inovace ničí hodnotu starých technologií a produktů, zatímco vytvářejí základ pro budoucí pokrok. Nový produkt nahrazuje starý, každá inovace činí předchozí generaci technologie zastaralou.
Podle Aghiona a Howitta získává inovátor dočasné monopolní zisky, které slouží jako motivace k dalším investicím do výzkumu a vývoje. Tato monopolní pozice však není trvalá. Známe to z burzy: dnešní báze akciového indexu S&P 500 je důkladně odlišná od stavu v roce 2000, která se zásadně lišila od toho, jaké firmy měly nejvyšší tržní hodnotu dejme tomu v roce 1980. Nikdo nemá svoji tržní dominanci „předplacenou“ navěky.
Co z toho v praxi vyplývá: vztah mezi tržní konkurencí a ekonomickým růstem není lineární.
Nedostatek konkurence snižuje tlak na inovace (monopoly jsou spokojené s daným stavem), ale příliš mnoho konkurence také snižuje motivaci inovovat, protože zisky z inovace jsou příliš nízké. Optimální úroveň konkurence je někde uprostřed.
To má zásadní důsledky pro hospodářskou politiku. Naivní představa, že „více konkurence = více růstu“ nemusí platit. Pokud je politika státu příliš soustředěna na podporu konkurenčního prostředí, může to odradit inovátory od větších investic – spíše je to motivuje, aby hledali štěstí v jiných zemích nebo na jiných kontinentech (viz Mokyrova teorie fragmentace).
Konkrétní doporučení? Philippe Aghion praví: „Evropa naléhavě potřebuje vytvořit podmínky pro vznik slibných nových inovátorů. Bez změny své ekonomické doktríny – kde regulace převažuje nad investicemi – Evropa riskuje nenapravitelný úpadek.“