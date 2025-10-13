Nobelista mezi chválou a kritikou. Co si myslí o Orbánovi, o Maďarsku a o světě

Tím se podruhé naplnil sen maďarského dramatika Istvána Örkénye, který v roce 1974 prohlásil: „Jedna věc by mě mohla opravdu uspokojit – kdyby naši spisovatelé dostali Nobelovu cenu.“
Jeho sen se stal skutečností poprvé v roce 2002, kdy byl oceněn Imre Kertész za knihy o holokaustu, a letos podruhé. Krasznahorkai dostal cenu „za své vizionářské dílo, které uprostřed apokalyptického teroru znovu potvrzuje sílu umění“. Pravda, jeho fenomenologie současného moderního světa je dokonalá, při čtení většiny jeho často dystopických děl těžko lze najít povzbudivé východisko.
Nobelovu cenu za literaturu získal László Krasznahorkai, autor Satanského tanga
Z ocenění však nemají radost všichni Maďaři. Ačkoliv Krasznahorkaiho je možné zařadit mezi liberální autory, ani vlastní pokrokáři ho na internetu nešetřili (“zase ocenili bílého muže, letos asi žádná žena nic nenapsala“ a podobně). Nacionalističtí komentující zase psali, že „není ani Maďar, je vlastizrádce a liberální propagandista“.
Nejvulgárněji mu ale nadávali antisionisté a levičáci, když zjistili, že v rozhovoru krátce po 7. říjnu 2023, po brutálním útoku Hamásu na Izrael, prohlásil, že jeho otec byl Žid, a dodal, že to sice neznamená, že je věřící Žid, ale stačí to k tomu, aby ho Arabové mučili a zabili. „Jsem zklamána, že maďarské Nobelovy ceny za literaturu dostali dva vyhlášení islamofobové a sionisti podporující genocidu,“ napsala například novinářka Anita Zsurzsánová, kterou nedávno vyhodili z liberálního webu Mérce (Měřítko). Aktivistka snící o vítězství globální marxistické revoluce označila Krasznahorkaiho za mentálně deformovaného fašistu a za nemocného rasistického zmetka.
Maďarská historie? Jen porážky
Viktor Orbán ocenění uvítal a spisovatele označil za pýchu Maďarska. „Děkuji za blahopřání pana premiéra, ale vždy budu proti jeho politickým činům a představám. Zůstanu svobodným spisovatelem,“ reagoval Krasznahorkai na síti X (dříve Twitter), ale hned se objevily názory, že tento účet je nejspíše falešný… Spisovatel však maďarského premiéra opravdu nemá rád.
„Orbán a jeho okolí hovoří o slavné éře našich dějin. To je víc než směšné. Maďarská historie se skládá jen z porážek,“ řekl letos v únoru deníku Svenska Dagbladet s tím, že se Maďarsko v posledních letech čím dál více vzdaluje Západu. Krasznahorkai, který podle svých slov není pyšný na to, že je Maďar, má za to, že demokracie je křehká, všude vidí jen „nevzdělané masy odvolávající se na svá práva a nespočet kreténů“.
Co si myslí o světě? Znalec jeho díla Ákos Győrffy vyjmenoval čtyři myšlenky. Svět je nepochopitelný a nepoznatelný, z čehož vyplývá, že je povznášející, ale zároveň děsivý. Jelikož člověku nedochází, v čem žije, nedokáže definovat, co by mělo být pro něj důležité. Pouze geniální člověk je schopen alespoň v hrubých rysech odhadnout rozměry světa a artikulovat svoji roli v něm. A začtvrté: na Západě i na Východě dlouho existovala jemná, noblesní a vysoce sofistikovaná forma projevu, jakýsi civilizační vrchol, který se dnes již skoro zcela rozplynul, a my žijeme na jeho ruinách.