Proč Trump nedostal Nobelovu cenu za mír? A proč by se přesto měl z oceněné disidentky radovat

Bílý dům vydal prohlášení, v němž ocenění Machadové kritizoval, a prohlásil ho za zpolitizované s tím, že cenu měl dostat Trump. Nobelův výbor prý ocenil politiku na úkor míru. Trump zřejmě netuší, jak se ceny udělují, a kromě toho sám je politik a chtěl by ji také dostat za politiku. Trump cenu z logiky věci nemohl dostat.
Norské obavy
První problém je v tom, že ceny za rok 2025 se udělují za počiny z loňského roku či dokonce starší. Trump ale začal své druhé prezidentské období až v lednu 2025 a chce ocenění za věci, které v jeho průběhu udělal. To prostě nejde.
Kromě toho prý chtěl Trump Nobelovu cenu především za mírový plán pro Gazu. Jenže příměří v Gaze začalo až tento týden, tedy dávno po tom, co padlo finální rozhodnutí o udělení ceny. Nehledě na to, že vůbec není jisté, zda Trumpův plán pro Gazu skutečně přinese dlouhodobý mír.
Přesto prý Trump tlačil na norskou vládu, aby jeho kandidaturu prosadila. Speciálně prý telefonoval norskému ministru financí a bývalému šéfovi NATO Jensi Stoltenbergovi a stejně tak tlačili i američtí senátoři z Republikánské strany. Norská vláda se teď prý obává případné americké odvety. Trump totiž není zrovna shovívavý k těm, kteří ho podle jeho názoru málo oceňují, tedy pokud nejde o někoho silného typu ruského prezidenta Vladimira Putina. Jenže na druhou stranu by Trump mohl být vlastně rád.
Ocenění totiž míří k venezuelské opozici a Trump se v posledních týdnech tvrdě opírá do vládnoucí venezuelské junty. A navíc Machadová se chová k Trumpovi velmi uctivě. Za jeho zvýšení americké odměny za dopadení autokrata či spíše už diktátora Madura mu poděkovala jménem venezuelského lidu a nekritizovala ho za jeho chování k venezuelským imigrantům ve Spojených státech.
To se vlastně může Trumpovy líbit. Jenže jestli to bude stačit člověku, který svého tiskového mluvčího nechal o sobě napsat, že „má srdce člověka, který ctí hodnoty humanismu, a nikdy nikdo nebude jako on, který dokáže pohnout horami pouhou silou své vůle“. To opravdu není vůbec jisté.