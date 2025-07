Trump mírovým nobelistou? A proč ne, vždyť naposled byl skutečný mír oceněn v roce 1998

A přece teď izraelský premiér Netanjahu, než přijel do Washingtonu, Trumpa na mírového nobelistu navrhl. Oficiálně. Při setkání mu předal dopis odeslaný norskému Nobelovu výboru, který o ceně rozhoduje. Nebyl první. Už v červnu prohlásila pákistánská vláda, že hodlá Trumpa na Nobelovu cenu navrhnout, a sice za „velkou strategickou prozíravost a výjimečné státnické schopnosti“, jež prokázal při mírovém jednání mezi Pákistánem a Indií.

Leckdo si z toho – z představy, že narcis a ješita Trump to dotáhne na mírového nobelistu – může dělat legraci. Ale zároveň to podněcuje otázky, které nelze jen tak smést se stolu.

Kdo uspěje víc než ješitný hrubián

Donald Trump není mírovým idealistou, jakým byl před sto lety jeho předchůdce Woodrow Wilson. Ale mají nárok na ocenění jen idealisté? Wilsonova idea sebeurčení národů v praxi vydržela dvacet let (počítáno od mírové dohody ve Versailles po likvidaci Československa). Trump k věci přistupuje čistě pragmaticky, někdo by řekl brutálně.

Války nemá rád proto, že překážejí byznysu a „klidu na práci“, což zní jako z naší normalizace. Ale co když to přinese nějaké výsledky?

Trump, z byznysu zvyklý na bankroty, si z jednoho neúspěchu ve snaze o mír nic nedělá. Jistě, selhal se svým chvástáním, že válku na Ukrajině ukončí do 24 hodin. Ale prosazuje – až překvapivě tvrdě – příměří (či mír) mezi Izraelem a Hamásem či Íránem. Ano, do Íránu poslal své nejlepší bombardéry, aby pomohly likvidovat jaderná centra, ale jen proto, aby zasáhly jednorázově a válku utlumily v zárodku. Když Izrael reagoval na íránské rakety odpálené už po příměří, Trump vyjel: „Máme tu dvě země, které bojují tak dlouho a tak tvrdě, že nevědí, co do prdele dělají.“

A teď si mnozí řeknou. Je snad toto kvalifikace pro Nobelovu cenu za mír? Možná není podle toho, co v závěti psal Alfred Nobel: „Kdo vykonal nejvíce pro bratrství mezi národy, zrušení či zmenšení armád…“ Možná není podle zvyku z posledních dekád, kdy se ceny udílely tak, aby laureáti naplňovali mozaiku „intersekcionálního progresivismu“. Kdy se střídali „barevní revolucionáři“, feministky či odpůrci jaderných zbraní a výzbroje vůbec (v roce 1997 získala cenu kampaň proti nášlapným minám, které se nyní rozmístí podél ruských hranic ve Finsku či Pobaltí).

Při vší úctě k těmto idealistům, reprezentují teď – v době, kdy Rusko roky vojensky válcuje Ukrajinu, Čína hrozí Tchaj-wanu, Indie a Pákistán se ocitají krůček od konfliktu – snahu o mír? Nebo ji alespoň jakž takž reprezentuje Trump i se svým hrubiánstvím?

1998 - nejlepší volba Nobelova výboru

Nebo to zkuste jinak. Najděte si třeba na Wikipedii chronologický soupis všech Nobelových cen za mír udělených od roku 1901 a dohledejte si, kdy naposledy ji někdo dostal za skutečný konec krveprolití, za prosazení skutečného míru. Musíte se vrátit do roku 1998, překvapivě do Velké Británie, přesněji do Severního Irska.

Mladší ročníky teď už ani nevědí, že tato britská provincie byla v letech 1969–1998 zmítána de facto občanskou válkou. Na jedné straně teroristé z IRA (irské, republikánské, katolické, pro sjednocení ostrova), na druhé straně bojůvky protestantů, přesněji loajalistů s Británií. Říkalo se tomu eufemisticky The Troubles, ale ty „trable“ přinesly 3500 mrtvých (celkem víc obětí, než kolik si vyžádal teroristický útok al-Káidy na USA 11. září 2001).

John Hume a David Trimble dostali roku 1998 Nobelovu cenu míru za Velkopáteční dohodu, která krveprolití ukončila. A světe, div se, ta dohoda funguje už 27 let. Byla to snad nejlepší volba Nobelova výboru v novější době. Ale i jiné stojí za zmínku. Třeba v roce 1978, když byli oceněni lídři Izraele (Menachem Begin) a Egypta (Anvar as-Sádát). Už skoro půl století panuje mezi Izraelem a Egyptem „chladný mír“, jak se mu říká. Ale mír to je, zvláště ve srovnání s válkami, jež mu předcházely.

Ocenit Obamu bylo tak „cool“

Nebo. Bývala tradice, že když v tom či onom roce se nevyskytl počin hodný ocenění, tak se Nobelova cena za mír prostě neudělila. Naposledy se tak stalo v roce 1972. Znamená to snad, že od té doby je svět plný mírotvůrců?

Ne, spíše to ilustruje inflaci ocenění. Nobelovu cenu za mír získaly OSN či EU, organizace, jež mají snahu o mír v popisu práce. V roce 2009 ji získal americký prezident Barack Obama. V roce, kdy nastoupil do Bílého domu, aniž by stačil něco učinit. Jen proto, že ocenit Obamu bylo prostě „cool“.

Ocenit Trumpa by určitě „cool“ nebylo. Už proto by to ocenění mohlo být zajímavé, dokládat posun v uvažování. Záleží samozřejmě na tom, zda se Trumpovi podaří nějaký mír dotáhnout do přijatelného tvaru. Což přináší velký otazník. Ale u jiných státníků současnosti to není ani s tím otazníkem.