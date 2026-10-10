Že je Nobelova cena za mír politizovaná, ideologizovaná, o tom se mluví už dlouho. Podobně jako třeba o filmových Oscarech. V posledních letech se říká, že si ji nárokuje Donald Trump. Což nemusela být úplná absurdita. Absurditou se to stalo až ve chvíli, kdy podnikl „trestnou výpravu“ do Venezuely a zahájil válku proti Íránu.
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Měl pro to své důvody, na kterých trvá. Ale vojenské akce se prostě rozcházejí s myšlenkou, že by jejich původce mohl získat slavnou mírovou cenu. A spousta lidí, kteří ho považují za ďábla v lidské podobě, se z toho raduje. Tečka.
Volba „Navi“ Pillayové tak budí dojem, že její hlavní předností je ztělesnění Antitrumpa. Je bývalou představitelkou nadnárodní justice, členkou Mezinárodního trestního soudu, Vysokou komisařkou OSN pro lidská práva. To vše se jeví jako znaky pro naplnění kolonky Antitrump. Pro získání potlesku za to i Nobelovy ceny za mír.
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Dobře, Trumpa se zastávat nemusíme, ten se hájí samolibě sám. V případě Nobelovy ceny tak učinil už preventivně, když řekl, že někomu, jako je on, tu cenu stejně nedají (jako by se o to dostatečně nezasloužil sám). Ale můžeme se ptát, jaký praktický význam mají pro mír nadnárodní justice a její soudci. I bývalí, jako je Navanethem „Navi“ Pillayová.
Nobel pro „chcimíry“?
Podle Nobelovy závěti staré 130 let se cena za mír uděluje osobě či organizaci, jež „vykonala nejvíce pro bratrství mezi národy, zrušení nebo zmenšení existujících armád či pořádání a propagaci mírových kongresů“.
Kdyby se to bralo doslovně podle závěti dodnes, ideálními kandidáty pro Nobelovu cenu by byli „chcimíři“, což je teď nadávka. Jenže to proboha neznamená, že každý, kdo pochválí mír, třeba jen kompromisní, musí dostávat nálepky typu „zombík“ či „svině“.
Že Pillayová cenu dostane i jako ztělesnění Antitrumpa, je zřejmé. Symbolizuje nadnárodní justici, jež sice války a krveprolití neodvrátí, ale stíhá vybrané padouchy. Stíhá je tak snaživě, že do jednoho pytle hází lídry teroristického Hamásu i napadeného Izraele. Může sloužit jako vzor pro pokrokový intersekcionalismus. Je z Jižní Afriky, původem indická Tamilka. Tak jako newyorský starosta Mamdani – též je z Afriky, původem indický muslim.
Toto vše by se mohlo dát stranou, kdyby Pillayová měla nějakou konkrétní zásluhu o mír. Při vší úctě, najdete ji?
Desetkrát to vynechali, naposled v roce 1972
Udílení Nobelovy ceny za mír má smůlu, že už 54 let nebyl ani jeden rok vynechán. Přitom to bývala běžná praxe.
Podíváte-li se na chronologický přehled a vynecháte-li období dvou světových válek, zjistíte toto. Nobelova cena za mír nebyla udělena v letech 1923, 1924, 1928, 1932, 1948 (speciální případ po atentátu na Gándhího, aby ji nedostal někdo jiný), 1955, 1956, 1966, 1967, 1972. Bylo to snad špatně? Prostě se stává, a bylo by divné, kdyby se to nestávalo, že v tom či onom roce se nepodaří najít mírový počin hodný Nobelovy ceny. Není to tak i letos?
Uzávěrky nominací na cenu bývají už v únoru. To znamená, že nyní vyhlášený laureát získá cenu de facto za rok 2025. Napadne vás osobnost, jež v roce 2025 dokázala tak velký mírový počin, aby byl hodný Nobela? To není snadné, že.
Až příliš často se to řeší výběrem nějakého aktivisty, odpůrce režimu, který progresivistům leží v žaludku, či někoho, kdo sází stromky. Aby nebyla mýlka, nic proti těmto lidem, právě naopak. Ale Nobelova cena za mír by měla mít vyšší parametry.
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Gorbačov si Nobela zasloužil
Problém je už v tom, že formálně se cena udílí za uplynulý rok. Za Nobela to ještě mohlo jakž takž fungovat – od fyziky a chemie až po mír. Dnes je ale skoro nemožné určit, který loňský počin nastaví skutečnou cestu k míru.
Když se našinec podívá na Nobelovy ceny za mír za poslední půlstoletí, napadnou ho snad jen tři případy, které by prošly i přísným sítem.
Rok 1998, kdy cenu dostali John Hume a David Trimble ze Severního Irska. Velkopáteční dohoda z toho roku skutečně ukončila krveprolití a funguje už skoro třicet let.
Rok 1990, kdy cenu dostal sovětský lídr Michail Gorbačov. Až z odstupu vidíme, jaký to byl zázrak, když nechal v klidu padnout komunismus i Sovětský svaz a stáhl armádu domů.
Rok 1978, kdy cenu dostali Anvar Sadat a Menachem Begin. Mír mezi Egyptem a Izraelem není sice ideální, ale funguje už skoro půl století.
Toto si připomínejme při volbách, jakou byla i ta včerejší.