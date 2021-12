Noc dlouhých nožů. Politické obsazování úřadů musí mít své meze

Jen kdyby se v hlavách některých horlivců neurodil „geniální“ nápad nechat si od Evropské komise schválit na nějaký čas „vypnutí“ zákona o státní službě a v daném oknu příležitosti udělat důkladnou čistku. Jak tenhle nápad zapadá do exaltovaných řečí koaličních špiček o vládě práva, nevysvětlí nikdo. Naštěstí to Evropská komise nemůže nikdy povolit, potom by totiž taky musela povolit Polsku politickou čistku na jejich Ústavním soudu.

Ale vlastně se nemůžeme divit, ústřední silou koalice je ODS, která v jisté době také „vypnula“ právní stát. Říkalo se tomu, že se zhaslo, aby se dobře privatizovalo. Něco podobného by se nemělo nikdy opakovat, a to nikoli proto, že bychom měli chránit exponenty předchozí vlády, těch stejně ve státních službách není zdaleka tolik jako lidovců, sociálních a občanských demokratů, avšak hlavně proto, že bychom takovým postupem decimovali úřednictvo.

Za čtyři roky přijdou noví sekáči a ti by chtěli postup zopakovat a zajisté by nebyl důvod, proč by to nemohli udělat. Vládní snahy také zcela obnažují skutečnost, že ve vysokých patrech byrokracie je rozhodujícím faktorem partajní knížka, a nikoli profesionalita, o kterou prý u našich úředníků usilujeme.

Až bude zase nějaký politik v médiích vzdychat, jak stát nezvládá krizové situace, tedy například boj s pandemií, měli bychom se ho ptát, kolik jeho partaj vyměnila úředníků a proč nemohou na vysokých postech zůstat kariérní úředníci mnoho let. Inu, lidem, kteří přežili střídání tří, čtyř garnitur se hůř vysvětluje, že ve jménu politické zakázky něco „musejí“ udělat.

Doufejme, že vypínání zákonů zůstane jen spekulací nějakého vládního magora. Kdyby ne, ocitáme se rázem na úrovni Polska či Maďarska.