Ošklivé sny jdou s dobou. A možná ani nejsou tak ošklivé

Zastavila jsem vedoucího prodejny a vyčítala mu, že změnil sortiment, ačkoliv prostory jsou ve vlastnictví radnice a zastupitelstvo prodloužilo krámu nájem pod podmínkou, že bude prodávat běžné potraviny, aby si mohli místní nakoupit bez cestování do jiných čtvrtí. Drze tvrdil, že potraviny nadále prodávají a ukázal na dlouhou frontu u jakéhosi pultu v rohu, kde se lidi strkali o chleba a vajíčka.

Dosud se mi nikdy nezdálo o samoobsluze. Většinou se mi ošklivé sny zdají o telefonu. Potřebuju odkudsi nutně zavolat domů, ale nejde to. Ještě do nedávna proto, že se nevracel kulatý číselník, jaký byl běžný za mého mládí, v posledních letech displej opakovaně nereaguje na dotyk. Pokrok nezastavíš.

Domyšleno o fous dál to ovšem znamená výzvu pro vykladače snů. Mezi ty patřila i moje jinak racionální maminka. Říkávala - dávej na sebe pozor, zdálo se mi o kalné vodě. Kalnou vodu oznamovala hned (buď opatrná!), syrové maso většinou až ex post. Když někdo dostal začátkem týdne chřipku, vzpomínala, že se jí o něm zdálo už ze soboty na neděli. Samozřejmě jsem se tomu smála. A samozřejmě jsem při každém snu o syrovém mase čekala zdravotní problémy. (Vždycky se objevily.)

Myslím, že mne tento druh uvažování nějak ovlivnil, stejně jako rodinné zkazky o tom, jak dědečka, když byl malý, vyděsil sen o mrtvém žebrákovi, tak utekl do světnice k rodičům, načež na jeho postýlku spadl strop. A když umřela prateta, zastavily se hodiny. Mimochodem, hodinami jsem se taky dala vyděsit.

To už jsem dávno měla vlastní domácnost a muže, který si při skoku do vody poranil páteř i s míchou, takže ležel v nemocnici v Trutnově. Přišla jsem domů z práce a na zemi ležely hodiny, tehdy módní kukačky. Děti se přitom celkem uvěřitelným způsobem zapřísahaly, že na tom nenesou žádnou vinu. Popravdě vypadaly samy trochu vyděšeně.

Nějakou dobu jsem jenom vrtěla hlavou a pak zatelefonovala do trutnovské nemocnice, abych se ujistila, že nejsem vdovou. Mobily ještě neexistovaly, takže pevnou linkou (přece na to nebudu pořád myslet). Když se na druhém konci ozvalo „chirurgie“, nevěděla jsem, co říct. Že nám v kuchyni spadly hodiny? No, myslím, že jsem sestře nakonec řekla pravdu. Opravdu pak šla do pokoje a sdělila, že muž nejeví známky exitu. Hádáte správně, ulevilo se mi.

Tolik o snech a podobných věcech. Dodávám, že pokud jde o noční můry, rozhodně si nestěžuji. Když se někomu zdá o samoobsluze, lze ho vlastně považovat za šťastlivce, protože jak asi můžou vypadat noční můry někoho, kdo musí v noci poslouchat svištění střel a výbuchy bomb, případně musí překračovat těla zasažených…