Podle listu The Washington Post celou akci koordinoval a materiálně zajišťoval plukovník ukrajinských speciálních sil Roman Červinskyj. Operaci nevelel, jednal se souhlasem nadřízených a tím nejvyšším byl šéf armády Valerij Zalužnyj. Ukrajinští politici včetně prezidenta o tom prý nic nevěděli. A západní politici jim to prý věří. Pravděpodobné to není.

Ano, zničení plynovodů byl akt, který by se mohl ukrajinským politikům vymstít. Nord Stream totiž nevlastní jen Rusko, nepřítel Ukrajiny na život a na smrt, ale také západní společnosti, tedy vlastně spojenci, kteří Kyjevu dodávají zbraně a pomáhají mu udržet se vůči ruské agresi. A všichni doufali, že po válce bude moci opět zásobovat Evropu.