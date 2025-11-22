Vyhrát světovou válku bylo jednodušší než uspořádat norimberský proces, nechal se kdysi slyšet jeden z poradců amerického prezidenta Franklina Delano Roosevelta. Právní platformou k tomuto bezprecedentnímu historickému aktu se stala Londýnská charta vydaná 8. srpna 1945 a samotný proces s největšími nacistickými zločinci a prominenty německé třetí říše začal právě před 80 lety – 20. listopadu 1945.
Zásluhou amerického tlaku získali váleční zločinci standardní právní status presumpce neviny. Byly to tedy samotní žalobci, kteří museli nashromáždit dostatek důkazů, jež obžalované před mezinárodním tribunálem usvědčí. Legendárními se stala úvodní slova amerického žalobce Roberta H. Jacksona: „Skutečnost, že čtyři národy povzbuzené vítězstvím a stále ještě krvácející ze svých ran zadržely svou pěst a dobrovolně své zajaté nepřátele předaly k potrestání soudu, je jednou z nejvýznamnějších poklon, jaké kdy síla složila rozumu.“
Bylo to skutečně velkolepé představení, ale svým způsobem také nemalý hazard, protože v procesu dostávali obžalovaní nebo jejich obhájci, které si mohli sami zvolit, poměrně velký prostor k obhajobě svých činů a potažmo i ke komentářům stran smyslu a výhod národního socialismu v Německu.
V prvních dnech procesu se této příležitosti briskně chopil druhý muž třetí říše Herman Göring, jemuž se dařilo odrážet otázky žalobce a zároveň proces svými poznámkami dehonestovat. Časté odkazy na německé vlastenectví samozřejmě lahodily uším mnoha válkou potupených Němců (vše bylo vysíláno živě rozhlasem), u kterých se Göring paradoxně stále těšil značné vážnosti a popularitě.
Hrozilo, že většina z nich začne proces vnímat jako nenávistnou odplatu vítězů, nikoliv jako akt spravedlnosti. Dalšího výslechu se proto ujal energický britský žalobce David Maxwell Fyfe, kterému se skutečně podařilo rozložit Göringovu obhajobu strategií přesně mířených otázek a konfrontací s množstvím klíčových dokumentů obsahujících jeho podpis. Bývalý maršál poté dosedl na lavici obžalovaných s hlavou v dlaních jako poražený. Revolta byla zažehnána a vše už pokračovalo bez zbytečných obstrukcí.
Norimberský proces nicméně nebyl pouze ohraničenou jednorázovou událostí a ve svých konsekvencích zásadním způsobem přispěl k následné kodifikaci mezinárodního práva a připravil půdu k vytvoření desítek normotvorných dokumentů a deklarací, které jsou v platnosti dodnes.
Svázáni systémem
Norimberský proces vyslal světu zprávu, že pozemská spravedlnost se vztahuje na každého, a to celoživotně, protože válečné zločiny a zločiny proti lidskosti jsou nepromlčitelné. Evropa dnes nicméně stojí na značně vratkých právních základech, které jako by nebraly často v potaz genezi doby, zejména po skončení studené války. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by zde byly vytvořeny podmínky a zejména potřebná právní platforma k realizaci dalšího velkého soudu naší doby.
Aspirantů na volné pokračování norimberského procesu měla za osm desítek let každá doba hned několik. V současnosti nejčastěji padají dvě jména – ruský prezident Vladimir Putin a izraelský premiér Benjamin Netanjahu, na něž Mezinárodní trestní soud vydal už před rokem zatykač.
Netanjahua a bývalého ministra obrany Joava Galanta viní z údajných válečných zločinů spáchaných v Pásmu Gazy. Netanjahu prý nese trestní odpovědnost mimo jiné za používání vyhladovění civilistů jako válečného nástroje, za úmyslné způsobení velkého utrpení a za úmyslné zabití nebo vraždy. Konflikt v Gaze sahá už hluboko do historie a jeho vyřešení je v nedohlednu stejně jako možnost, že by Netanjahu před soudem v dohledné době skutečně stanul.
Ještě o něco méně pravděpodobné je to v případě ruského prezidenta Putina, jenž se – viděno prizmatem Západu – provinil nejprve svévolným a protiprávním zabráním ukrajinského Krymu a dále a především válečnými zločiny a zločiny proti lidskosti poté, co vydal příkaz k napadení Ukrajiny. Nepochybně by bylo mnoho argumentů a důkazů, které by proti němu právníci mezinárodního tribunálu nashromáždili. Otázkou je, zda by se musela zpovídat i druhá strana, protože ukrajinské akce nejsou zdaleka jen obranného charakteru, a přestože se civilizovaný svět shoduje na tom, že Ukrajina je v právu, i na druhé straně umírají nevinní civilisté.
A je vždy nesmírně těžké rozlišit, co bylo nutností – a co tvrdou odvetou, tedy akcí, při níž se civilní ztráty prostě braly v úvahu jako něco přirozeného. Naprostá nestrannost a záruka principu presumpce neviny by tedy byla druhou podmínkou pro realizaci dalšího procesu podobného norimberskému.
Tou první by každopádně musela být jednota všech vítězných velmocí. Ale které by to aktuálně byly? Svět se za posledních 80 let geopoliticky výrazně proměnil – síla Evropy i Spojených států poklesla především na úkor Číny, Indie, ale i Ruska. A systém je nastaven tak, že bez těchto zemí není možné přijmout jakoukoliv deklaraci na půdě OSN, která by se mohla stát klíčovým právním základem k možnému budoucímu procesu. Jsme tedy paradoxně svázáni systémem, jejž jsme při vědomí své někdejší převahy sami vytvořili.