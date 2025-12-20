Odešel Norman Podhoretz. Trumpův stoupenec a legenda americké žurnalistiky

Narodil se do chudé židovské rodiny v Brooklynu, studoval na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a na Cambridge v Británii, jeho zájmem byla literární kritika. Tehdy patřil k antikomunistické demokratické levici; v roce 1960 se stal šéfredaktorem židovského intelektuálního a kulturního měsíčníku Commentary, jeho orientaci otočil ostře doleva, ke kritice války ve Vietnamu.
Názory však změnil na konci dekády, doprava ho posunul vzestup radikální Nové levice na konci 60. let. Jednak její názory na drogy, zločinnost, odmítnutí buržoazních, tj. občanských ctností a kultury, opuštění meritokracie (posuzování člověka podle zásluh a nadání) při přijímání na univerzity a do zaměstnání kvůli pozitivní diskriminaci ve prospěch barevných menšin; i její celkový antiamerikanismus. K Americe býval sice kritický, ale miloval ji, nenávidět svobodnou Ameriku ve světě, v němž existují tyrani, je hloupé a sebevražedné.
Otočka o 180 stupňů
Přelomem byla Šestidenní válka v červnu 1967 na Blízkém východě. Do té doby západní levice vnímala Izrael jako pokrokového Davida ohrožovaného reakčním Goliášem, od té doby ho vnímá jako násilnického Goliáše mlátícího slabého palestinského Davida. Podhoretz byl jedním z prvních, kdo si všimli sílícího antisemitismu na západní levici; bohužel se v posledních letech života musel dožít jeho orgií po 7. říjnu 2023.
Začal vnímat Ameriku a Izrael jako dvě liberální demokracie, přirozené spojence. Vlastně všechny liberální demokracie jsou přirození spojenci ohrožováni totalitním, agresivním Sovětským svazem. Jak předtím kritizoval americkou vládu zleva kvůli Vietnamu, nyní ji začal kritizovat zprava kvůli Kissingerově politice Détente (zmírňování napětí s SSSR) coby naivní a krátkozraké.
Tak se zrodil neokonzervatismus, hnutí původně levicových intelektuálů, kteří ztratili víru v užitečnost štědrých sociálních programů (udržují lidi v závislosti), považovali morální rebelantství za škodlivé a antiantikomunismus Nové levice za idiotsky sebevražedný. Do té doby byl v Americe jen jeden pravicový intelektuální časopis, National Review, který redigoval William F. Buckley; od roku 1970 už byly dva. Norman Podhoretz otočil politiku Commentary o 180 stupňů.
Život plný lásky a intelektuálních bojů
Intelektuálně dláždil cestu zahraniční politice Ronalda Reagana, kterého v roce 1980 podporoval. Mnohé nižší posty v jeho vládě obdrželi mladí neokonzervativci odkojeni na článcích v Commentary. V 80. letech navštívil disidenty v Československu. Po pádu komunismu v roce 1989 chtěl, aby Amerika i nadále podporovala liberální demokracie ve světě. A samozřejmě byl velkým přítelem Státu Izrael.
Podporoval obě války v Iráku (1991 i 2003) i tvrdý postoj vůči Íránu. V roce 2004 mu prezident George W. Bush udělil nejvyšší civilní vyznamenání, Medaili svobody.
Jak stárnul, stával se konzervativnějším i v domácí politice: podpora Tea Party, Sarah Palinové, a pak velké překvapení – v primárkách 2015-16 většina konzervativců a všichni neokonzervativci (kromě jednoho) odmítali Trumpa; mnozí konzervativci se s ním pak smířili. Podhoretz však Trumpa podporoval od počátku. byl jediným neokonzervativcem pro Trumpa. Sám se začal označovat za paleoneokonzervativce – ne proto, že by své názory změnil, ale říkal, že byl neokonzervativcem tak dlouho, až se mezi nimi stal paleoneokonzervativcem.
Věrný své lásce k literatuře zůstal do posledních dnů svého života, poslední knihou, již četl, byl nový anglický překlad Homérovy Odyssey. Srovnával jej s překladem starým.
Život plně prožitý. Láskou k literatuře, politickými intelektuálními boji i zápasy za přežití liberálních demokracií proti totalitářům, teroristům a tyranům tohoto světa.