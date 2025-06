Elektromobilní, předražené a tiché Norsko. Jak vypadá malý skandinávský paradox

Hned ten první zřejmě ničím nepřekvapí: Norsko je čisté, upravené, klidné – a hlavně nehorázně drahé. Za večeři pro dva tam s přehledem zaplatíte 800 korun. Ale pozor – norských korun, takže v přepočtu sedmnáct stovek naší tvrdé středoevropské měny. Jenže místní to neřeší: většina z nich má totiž násobně vyšší platy než my.

Nad vikinskou drahotou ale vyhrál ještě jeden, mnohem silnější dojem: ticho. Prostě se zastavíte na ulici a neslyšíte skoro nic. Žádné vrčení motorů, žádný rachot výfuků. Pouze jemný městský šum. Chvíli mi vrtalo hlavou, co tam mají jinak. Až po chvíli mi to došlo: na přechodu pro chodce. Více než ušima jsem totiž poklidnou ulici vnímal očima. Musel jsem, nebylo zbytí. Kolem mě totiž neslyšně projížděly elektromobily.

Elektromobily jsou v Norsku všude

Skutečně vám média nelžou, v Norsku jsou úplně všude: tiché, plíživé stroje, doprovázené nejnižším možným tónem altové flétny. Nenechte se mýlit, nikdy jsem nebyl jejich skalním fanouškem, jezdím klasickým autem na benzin a zatím na tom nic měnit nebudu. I tak mě Norsko přinutilo vnímat veřejný prostor trochu jinak.

Na zpáteční cestě jsem v letadle potkal Češku, která v Norsku žije už léta. Řeč přišla i na elektromobily – zajímalo mě, co na ně říká. „Má to své mouchy,“ svěřila se. „Třeba když jsme jeli na hory, rychlou dobíječku jsme nenašli. Přes obyčejnou zásuvku to trvalo pořádně dlouho, to vychytané nemají. Ale zase máme na baráku fotovoltaiku, takže v létě jezdíme zadarmo.“

Malý statistický koutek: v roce 2024 tvořily v Norsku elektromobily skoro 89 procent všech nově prodaných aut. To nemůže být náhoda. Podle všeho je to výsledek dlouhodobé strategie, která se vyhýbá školáckým chybám z jiných zemí. V Norsku byly třeba elektromobily dlouhodobě osvobozeny od DPH a registrační daně; k tomu úleva na mýtném, parkování zdarma, ale hlavně přijatelná cena elektřiny.

Když k tomu přičteme vyšší kupní sílu tamních obyvatel či na naše poměry závratně vysoké mzdy, není se moc čemu divit, že Norové k elektromobilům míří víceméně dobrovolně, bez ideologické pachuti. Velkou výhodou může být i to, že Norsko nemá až na pár startupů vlastní automobilový průmysl s globálním přesahem. Nemusí tedy chránit žádné domácí značky – a s nimi i spalovací motory.

Jak to všechno Norové financují

Zní to jako líbivá, klimaticky neutrální písnička, kdyby v celém tomhle zeleném zázraku nebyl malý háček. Problém je totiž v tom, jak to všechno Norové financují. A odpověď je snadná: mimo jiné i ze zisků z vytěžené ropy a zemního plynu. Právě výnosy z fosilních paliv míří do obrovského státního fondu, jenž umožňuje masivní investice do ekologické infrastruktury. Elektromobilitě se tedy daří v zemi, která zbohatla na ropě – malý skandinávský paradox.

Mimochodem – Norové už dvakrát, v letech 1972 a 1994, odmítli vstoupit do Evropské unie. Pokaždé to bylo v referendu docela těsné, ale i přesto ukázali světu, že se obejdou bez hlubší integrace, aniž by se uzavřeli. Jsou totiž součástí Schengenu i Evropského hospodářského prostoru.

Návštěvu Norska jsem zakončil v Centru 22. července, které připomíná brutální útok Anderse Breivika. Lidé si tam důstojně připomínají teroristickou zrůdnost z roku 2011: bez nenávisti, tiše. A možná právě v tichu, které provází největší tragédii moderních norských dějin i elektromobilní cestu k udržitelné budoucnosti, tkví největší síla této severské země, která by se nám, ukřičeným Středoevropanům, občas hodila.