Notářská praxe funguje dobře a případné změny by nemusely vést k lepšímu

Běžné dědické řízení je u nás vyřízeno do dvou měsíců po úmrtí zůstavitele, přičemž vlastní řízení trvá asi jeden měsíc, jeden měsíc trvá, než se věc k notáři dostane. Notářovým zájmem je věc ukončit a účtovat odměnu, stav řízení navíc pravidelně kontrolují soudy. Odměna notáře je stanovena dle ceny děděného majetku, přičemž může dosáhnout maximální částky 86 500 Kč, což se týká majetku v hodnotě 100 milionů korun a více. U komplikovaných případů ji lze zvýšit, maximálně ovšem jen na dvojnásobek, což soudy připouštějí zcela výjimečně.

V průběhu dědického řízení se musí zjistit, kdo je dědicem a v jakém rozsahu. To vyžaduje zjišťování majetku zůstavitele u bank, v katastru nemovitostí a registru vozidel, nahlížení do evidence obyvatel a ověřování zjištěných údajů a řadu dalších úkonů. Například počet potomků zůstavitele je vždy nutno ověřit, protože minulost bývá různá, a ne vždy jednotlivým účastníkům řízení v plném rozsahu známá. Existují případy, kdy pozůstalá manželka zjistí až u notáře, že její děti mají polorodého sourozence z předchozího, někdy i paralelního vztahu zemřelého manžela. Nezřídka se musejí hledat velmi vzdálení příbuzní. O této vykonané práci pozůstalí při jednání u notáře obvykle nevědí.

Notář je nestranný, ne tak advokát

Požadavek, aby si lidé rozdělení pozůstalosti vyřizovali sami, zní na první pohled rozumně, protože většina případů opravdu působí jednoduchým dojmem. Jenomže snadná je i smlouva o koupi nemovitosti, přesto většina lidí volí k jejímu sestavení odborníka a nejinak by tomu bylo i v dědických věcech. Lidé by se nejspíše obraceli na advokáty.

Advokáti by samozřejmě neměli žádnou povinnost věc převzít, práce na případu by tedy pro ně musela být finančně zajímavá. Podle všech zkušeností by odměnu účtovali na základě ceny projednávaného majetku podle tzv. advokátního tarifu, takže například projednání dědictví bytu v ceně pět milionů korun, chaty v ceně dvou milionů korun, automobilu v ceně 300 tisíc a zůstatku na účtu ve výši 400 tisíc korun by při dvou úkonech (převzetí věci a vyhotovení dokumentu k dědickému vypořádání) vyšlo na 95 348 Kč. Odměna notáři v takovém případě je do 30 tisíc korun, v případě dědického vypořádání po zemřelém manželovi by byla výrazně nižší.

Značná část řízení se týká majetku do 50 tisíc Kč, která jsou tzv. zastavena, a notář účtuje dle notářského tarifu odměnu 1000 Kč, přičemž musel všechno zjišťovat ve stejném rozsahu, jako tomu je u dědictví, kde nějaký větší majetek je. Ovšem i takové zastavené řízení je pro dědice potřebné, protože jinak by se k penězům na zůstavitelově účtu nebo k jeho autu nedostali. Dědicové takového majetku by advokáta, který by věc vyřídil za stejnou odměnu, jakou dnes dostává notář, téměř jistě nesehnali. Je velmi pravděpodobné, že by běžně nastávaly situace, kdy by si advokát za to, že právoplatnému dědici zprostředkuje přístup k účtu s 30 tisíci korun, naúčtoval několik tisíc.

Otázka odměny je zajímavá, protože dnes ji určuje stát, trh by možná dospěl k cenám jiným. Podstatnější problém je ovšem jinde. Zaprvé by se musela vyřešit otázka věrohodnosti soukromě připravených dědických dokumentů. Dědice nemovitosti je potřeba zapsat jako nového vlastníka do katastru nemovitostí. K tomu bude ovšem potřebný věrohodný doklad, že navrhovaný nový vlastník je dědicem. A ten nelze obstarat jinak než ve formě rozhodnutí soudu, přičemž soud by musel učinit úkony, kterými situaci ověří. Musel by tedy učinit přesně to, čím nyní pověřuje notáře jako soudního komisaře - zjišťovat majetek a okruh dědiců a stvrdit dohodu uzavřenou mezi dědici. A kdo by za to soudu zaplatil? Daňoví poplatníci ze státního rozpočtu? Dědicové ještě vedle odměny advokátovi? Totéž platí pro bankovní účty. Banka nikomu jen na základě soukromoprávního dokumentu přístup k účtu zemřelého neumožní.

Druhým problémem je otázka podjatosti. Notář je jako soudní komisař ve věci nestranný, je jeho profesním zájmem zjistit vše podle práva, jinak by měl problémy a ostudu. Najatý advokát má za povinnost hájit zájmy klienta a řídit se jeho pokyny, takže na věci, které v zájmu jeho klienta nejsou, zbytečně neupozorňuje. Riziko, že se případný dědic o svém postavení dědice nedozví, popřípadě že bude na svých právech krácen, by proto bylo reálné. Například děti z prvního manželství zůstavitele by jeho druhými manželkami byly takto ohroženy dosti významně, protože ochota předat jim zákonný podíl z manželova majetku bývá nízká.

Levně, rychle a kvalitně

Je pravda, že lidé žijící v západních zemích, kteří u nás něco dědí, bývají při placení nákladů dědického řízení překvapeni. Překvapeni tím, jak málo se platí. Dědické řízení u nás je nejen levné, je také rychlé a kvalitní. Delší řízení jsou důsledkem nespolupráce stran, přičemž tento problém by se odstraněním notářského monopolu rozhodně nevyřešil.

Excesy existují jako v každém oboru, možná by soudy měly na vzácné případy notářovy nečinnosti reagovat rychleji, ale v zásadě platí, že proces funguje dobře a jeho případné změny, jakkoli z hlediska zásad svobodné volby občanů správné, by možná přinesly více problémů, zejména obyčejným lidem.

Autor je právník