Nová Evropská komise je schválena. Bude fluidní, reaktivní a k čemu povede její politika, neví ani sami komisaři

Je to zásluha dvou lidí: šéfkomisařky von der Leyenové a vůdce středopravicové Evropské lidové strany Manfreda Webera, který jí zajišťuje podporu největší poslanecké frakce a na oplátku mají evropští lidovci v nové Komisi 14 z 26 komisařů, tedy nejvíce ze všech politických frakcí. Z toho by se dalo soudit, že díky tomu bude Komise provádět středopravicovou politiku. Jenže ve skutečnosti vůbec není jasné, s jakými návrhy bude nová Evropská komise přicházet.

Ne všichni „vládní“ poslanci hlasovali

Evropská komise musí mít v europarlamentu zajištěnou většinu, tedy musí pro ni hlasovat prostá většina těch poslanců, kteří odevzdají svůj hlas v tajném hlasování. Evropský parlament má 720 členů. Lidovci v něm mají 188 poslanců. Von der Leyenovou zároveň slíbili podpořit i liberálové, kteří mají 77 křesel a socialisté se 136 poslanci. Dohromady tedy jasná většina se 420 poslanci.

Ostatně tyto tři strany dokonce uzavřely jakousi obdobu koaliční smlouvy, takže politika Komise je jasná. Jenže to se jen zdá. Za prvé nová Komise byla schválena jen 370 hlasy europoslanců a navíc pro ni nehlasovali všichni lidovci ani socialisté.

Ne všichni členové těchto „vládních“ stran jsou totiž s Komisí spokojeni. Spousta z nich má výhrady k jednotlivým komisařům i politikám. Naopak Komisi podpořila velká část pravicové frakce Evropští konzervativci a reformisté včetně českých europoslanců Veroniky Vrecionové a Ondřeje Krutílka a také levicoví Zelení včetně u nich působící jediné české pirátské europoslankyně Markéty Gregorové. Tedy frakce s naprosto odlišnými ideologiemi.

Mají různé názory třeba na schvalování opatření na ochranu klimatu včetně omezení emisí automobilů, omezení migrace či na přesměrování evropských peněz na podporu zemědělců a zaostávajících regionů, na inovace a průmyslovou politiku. Zatímco levice bude chtít nadále rychle postupovat v omezování emisí, pravice chce změnu současné zelené politiky Evropské unie či dokonce zrušení některých předpisů omezujících emise. A velmi odlišné jsou na to i názory uvnitř skupiny evropských lidovců a socialistů.

Hledání okamžité podpory

Komise má zatím v programu obojí. Jen se zelená opatření skrývají pod pojmy čistá ekonomika a čistá transformace a jejich revize zase pod zvyšováním konkurenceschopnosti a posuzování dopadu veškeré politiky na byznys. Komise chce přísně zabránit přílivu imigrantů do Evropy, ale zároveň ne tak moc přísně, jak si to třeba asi představuje většina evropských lidovců, nemluvě už o evropských konzervativcích. A tak dále…

A protože nelze vždycky vyhovět všem, Komise bude vždy hledat okamžitou podporu pro každý jednotlivý návrh. A bude přitom reagovat na názory poslanců, z nich někteří, jak bylo vidět před volbami, často někdy až přehnaně reagují na různé nálady a obavy veřejnosti.

Někdy tak podpoří Komisi spíše pravicová skupina, tedy část evropských lidovců, reformisté a někteří liberálové, jindy naopak spíše levicová část lidovců, liberálové, socialisté a zelení. Komise přitom může při prosazování návrhů postupovat dvěma způsoby. Buď zvolí metodu nejmenšího možného jmenovatele, tedy bude předkládat to, o čem se bude domnívat, že ještě projde a jen málokdo bude proti. Byť to nebude dokonalé. Nebo naopak, a to je vzhledem k ambicióznosti její šéfky Ursuly von der Leyenové dost pravděpodobné, přijde s maximalistickými návrhy a bude sledovat, co z toho jí poslanci osekají, a vytvoří koalici pro takto upravený zbytek.

Každopádně politika Komise nebude nijak koherentní, bude fluidní, bude se měnit podle toho, co se bude zdát, že v dané hlasovací koalici projde a výsledek bude často překvapením i pro samotné komisaře. Zda je to dobrá metoda, jak řídit Evropu, to uvidíme. Jejím plusem je to, že bude brát velký ohled na mínění veřejnosti, minusem zase to, že jí pak může chybět vize, promyšlený plán a nakonec nemusí projít ani technicky celkově dobře fungující řešení. Každopádně momentálně to vypadá, že je to metoda, která je jediná možná.