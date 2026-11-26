Komentátor Ondřej Konrád ve svém textu pro Český rozhlas správně připomněl, že českému politickému prostoru skutečně chybí moderní levicová strana. Taková, která by spojovala sociální spravedlnost, solidaritu, ochranu zaměstnanců a dostupné bydlení s respektem k lidským právům, demokracii a právnímu státu. V tom má bezpochyby pravdu. Sociální demokracie přece nemusí být automaticky synonymem nostalgie po devadesátých letech ani politických přežitků minulého století.
Legendární Vladimír Špidla, který je čestným předsedou nového subjektu, patří k lidem, kteří této politické tradici stále věří. Jeho návrat do hry lze chápat jako sympatický pokus zachránit ideu, která má v českých dějinách své nezpochybnitelné místo. Také volba mladého předsedy Martina Matase může být příslibem generační obměny. Nová strana navíc deklaruje témata, která rozhodně nejsou okrajová: důstojné mzdy, dostupné bydlení, zaměstnanecká práva či ochranu demokracie.
Jenže mezi dobrým programem a politickým úspěchem leží poměrně dlouhá cesta. A na té zatím NSD čeká několik pořádných výmolů.
První z nich je personální. Nová sociální demokracie si zvolila jednoho předsedu a osm místopředsedů. Člověk by skoro nabyl dojmu, že se strana rozhodla vyřešit jeden z největších problémů současného pracovního trhu: nedostatek vedoucích pozic. Při takovém poměru funkcionářů k řadovým členům se nabízí otázka, zda bude mít vůbec kdo poslouchat jejich tiskové konference.
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Samozřejmě, počet místopředsedů sám o sobě nevypovídá o kvalitě politické strany. Ale osm místopředsedů na jednoho předsedu je organizační struktura, kterou by možná ocenil i leckterý krajský úřad. Zbývá jen doufat, že se NSD podaří najít dostatek voličů, kteří nebudou chtít také místopředsednickou funkci.
Silná konkurence
Druhým problémem je politická konkurence. ANO již dávno obsadilo značnou část prostoru, který dříve patřil sociální demokracii. Oslovuje zaměstnance, seniory i voliče s ekonomicky levicovými očekáváními. A dělá to s nesrovnatelně silnějším politickým aparátem, mediálním dosahem i marketingově-volebním zázemím. NSD tak opravdu nebude soutěžit na prázdném hřišti.
Třetím problémem je minulost. Nová sociální demokracie se bude muset přesvědčivě oddělit nejen od politického dědictví Miloše Zemana, ale také od současné Socdem a jejího směřování. Voliči totiž nemají povinnost studovat organizační změny a rozlišovat, která sociální demokracie je právě ta správná. Z jejich pohledu je důležitější, zda jim nová strana nabízí něco důvěryhodného.
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A aby toho nebylo málo, je zde ještě Paroubkova ČSSD, která také sebere pár procent, nebo aspoň desetinek. Povrchnější voličstvo může být z existence tří sociálně demokratických partají zmateno.
Ještě sehnat ty voliče
Přesto bych vznik NSD nepodceňoval ani předčasně neodepisoval. Česká demokracie potřebuje nejen silnou pravici a politický střed, ale také autentickou demokratickou levici. Politickou sílu, která nebude stavět svou existenci na populismu, hledání nepřátel a nostalgii po někdejších funkcích.
Špidla a jeho spolupracovníci (včetně rekordních osmi místopředsedů) tedy dostávají příležitost. Jen by si měli uvědomit, že politická strana není personální agentura pro zájemce o místopředsednické posty. A že voliče nelze získat tím, že si člověk nechá vytisknout novou vizitku.
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Osm (snad statečných) místopředsedů už mají. Teď by to chtělo ještě pár tisíc voličů. Ti totiž, na rozdíl od stranických funkcí, nejsou k dispozici automaticky.