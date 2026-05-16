Definice levicového šílenství. Z Nové sociální demokracie čpí podivná směs starých a nových frází

Tradiční česká levice se nenachází v krizi, jak si mnozí myslí. Nachází se takřka ve stavu klinické smrti. Přinejmenším v situaci permanentní absence v parlamentu a procesu dalšího vnitřního štěpení, u jehož zdrojů vidíme „obvyklé podezřelé“. To platí zejména pro trosky sociální demokracie, dřívější dominanty levicové části politického spektra nejen u nás. Nevalně jsou pak na tom i jí historicky blízké odbory.
Začněme u nich. Před pár dny byl do jejich čela již počtvrté zvolen starý harcovník Josef Středula, zdaleka nejen v kuloárech přezdívaný „Sebestředula“. Přezdívka je to, pravda, ostrá, ale trefná. V podstatě běží o ztělesnění absolutního odtržení odborářské oligarchie od reality běžného pracujícího člověka. A zároveň snaživého předstírání pravého opaku. Jeho zvolení do čela největší domácí odborové centrály ČMKOS, navíc prakticky se stejným procentním výsledkem jako minule, není projevem síly, nýbrž projevem totální stagnace a obavami naplněné rezignace členské základny. Vždyť Středulovy výsledky mluví za všechno.
Jak může někdo, kdo se rád stylizuje do tribuna pracujícího lidu, nejprve tak nějak podivně předstírat účast v prezidentské volbě, aby vzápětí aktivně podpořil soupeřku Danuši Nerudovou, tedy vysloveně pravicovou, neoliberální kandidátku, dnes členku hnutí STAN, nota bene s nadmíru pochybnou akademickou minulostí. Aktuální europoslankyni, jež se bleskurychle stala – pro své vulgární, prázdné a nepromyšlené výstupy – ženskou obdobou svého bruselského kolegy z KDU-ČSL Tomáše Zdechovského.
Hlavní je ale naprostá bezbarvost, faktické odborářské držení úst a kroku během prokazatelného propadu zdejší životní úrovně za předchozí vlády. Tedy v době, kdy nesmírně zeslábly reálné mzdy, nastal drastický vzestup cen energií i základních potravin, kdy pomocí pseudoválečnického zastrašování docházelo ke zjevným útokům na svobodu slova i dlouho nebývalé míře šikanování protestních hlasů.
Znovu a znovu špatně
Dějiny jsou svým způsobem neúprosné a dávají jasná srovnání. Kde jsou ty časy, kdy české odbory dokázaly masivně protestovat i proti sociálnědemokratickému předsedovi vlády, jak se to stalo Vladimíru Špidlovi. Byl tehdy dokonce na tribuně během Svátku práce vypískán a je též fakt, že žádnému jinému předsedovi vlády za ČSSD se takové „pocty“ nedostalo.
A nebyl by to potom Špidla, aby právě on, neúspěšný premiér a šéfporadce Sobotkova úpadkového vedení Lidového domu, nehodlal s rozzářenou tváří zachraňovat sociálnědemokratické hnutí. Své zásadní chyby, zejména podíl na absurdním posunu sociální demokracie do přeplněného politického středu, patrně nevidí. V podstatě se tedy i zde jedná o naplnění Einsteinovy definice šílenství: opakování stejného postupu znovu a znovu s předpokladem jiného výsledku.
Špidlův pokus o vytvoření Nové sociální demokracie (NSD) už stihla zavalit lavina posměchu. Včetně perzifláže samotné zkratky, kterou satirici, včetně bývalých sociálních demokratů, jízlivě doporučili rozšířit o spojení „a Přátelé“, neboli v globálu: NSDAP. Charizmatický marketing byl evidentně vždy Špidlovou silnou stránkou. V době, kdy oslabují tradiční levicové partaje po celé Evropě, je přece nezbytné přicházet s kvalitním podáním nových, neokoukaných tváří, a především době odpovídajících idejí.
Současná politická tragikomedie tak nejvíce působí jako škodlivá volnočasová aktivita bohatého bruselského důchodce, jenž nejprve se systematickou neprozíravostí po mnoho let podkopával spolupráci s KSČM, aby dnes ještě pokročil. Štěpí reziduum sociálně demokratických sil, kde se nyní k odkazu sociální demokracie hlásí už nejméně tři formace. Nezapomínejme totiž ani na stále ambiciózního Jiřího Paroubka v čele formace, která si osvojila opuštěnou zkratku ČSSD.
Svatá trojice úpadku
Každopádně vedení Nové sociální demokracie tvoří jakási svatá trojice úpadku. Tedy vedle Vladimíra Špidly poněkud salónní levičák a někdejší enfant terrible strany Jiří Dienstbier či v neposlední řadě kantor genderových studií Petr Pavlík, druhdy neúspěšný protikandidát Jany Maláčové. Jejich poselství je jasné. Pro běžného voliče, pokud jej vůbec zachytí, vyhlíží když ne rovnou směšně, tak neuchopitelně. Takhle nějak si lze představit výkvět osobností bez schopnosti oslovit zástupy nízkopříjmových někde v Ostravě, Ústí nad Labem nebo Kraslicích. O schopnosti přetáhnout je zpět od miliardářova populistického hnutí ANO ani nemluvě.
Z daného seskupení bohužel na sto honů čpí hlavně podivná směs starých a nových frází. Zejména rádoby pokrokové agendy LGBT, širokého otvírání bran imigrantům a dalších typicky nosných politických motivů. Všechno to, co na západ od nás evidentně často přispívá k destabilizaci řady vyspělých společností, a proto nejednou tak rychle ztrácí na síle.
Jedno je jasné: s podobnými postavami a představami v čele se ani odbory, ani česká levice stoprocentně nezvednou. Obojího je přitom valně zapotřebí. Zdá se, že vše se bude muset jednou budovat docela znovu. A mnohem bolestněji.