NOVÁČEK: Dva kroky k fiasku. Snaha o předčasné volby zjevně nemá šanci na úspěch

Minulý týden křižovaly nad českým politickým rybníkem hromy a blesky. Koalice Spolu začala sbírat ve sněmovně podpisy potřebné ke svolání schůze za účelem vyslovení nedůvěry vládě. Než to, opáčila koalice Pirátů a STAN, je třeba docílit předčasných voleb. Kdyby padla vláda, otěže státu by pevně třímal prezident republiky.

„Abych řekl pravdu,“ vyjádřil se v pátečním Právu premiér Andrej Babiš, „moc to nesleduji. Beru to jako opoziční folklor. Každý ví, že to jsou manévry pro televizní kamery, já to neberu příliš vážně.“ Pan premiér bude mít asi po hříchu pravdu. Není ono to náhodou ostrou volební kampaní, která zdá se právě započala?

V dotyčném rozhovoru neopomněl připomenout národu vše, co pro něj zatím učinil, a naopak zabodl kopí do takových „lotrů“, jakými jsou „udavač“ a senátor Lukáš Wagenknecht od Pirátů, bývalý premiér za ČSSD Bohuslav Sobotka a samozřejmě Miroslav Kalousek. Pravdu má nicméně pan premiér Babiš v tom, že iniciativami současné parlamentní opozice, která mu jde po krku, se asi nemusí příliš vážně zabývat.



Designovaný premiér za pravici, předseda ODS a profesor politologie Petr Fiala sice v televizním přenosu působivě odrecitoval deset smrtelných hříchů vlády, pro něž z principiálních důvodů musí být vyslovena nedůvěra, ale toť zatím vše. Koalice Spolu potřebuje sesbírat ve sněmovně padesát poslaneckých hlasů k tomu, aby mohla být svolána mimořádná schůze, na které by se o vyslovení nedůvěry vládě hlasovalo.

Tentýž úmysl měla už před časem SPD, ale poněvadž je to strana Okamurova, poslanci odjinud její podpisové archy nepotvrdili. Z prestižních důvodů nyní totéž SPD neučiní pro koalici Spolu, byť říká, že vláda si zaslouží padnout.

Neučiní tak ani zákonodárci zvolení za KSČM, o jejichž podpisy zatím nikdo nepožádal, byť by při vyslovení nedůvěry vládě hlasovali pro její pád. ODS disponuje dvaceti třemi, KDU-ČSL deseti a TOP 09 sedmi zástupci, čili koalice Spolu má dohromady 40 zákonodárců. I kdyby jí pomohlo šest „nezařazených“, včetně „plexisklového tandemu“ poslance Volného, na vyvolání mimořádné schůze sněmovny a potažmo na hlasování o nedůvěře vládě jí to nestačí.

Byly to neuspokojivé volební preference koalice Spolu, které přiměly tyto moudré muže a ženy udeřit pěstí do stolu a pokusit se tím na sebe strhnout pozornost veřejnosti.

V jejich mravním vzdoru, že totiž nejdříve je třeba vyslovit vládě nedůvěru a znemožnit tím před volbami současnou koaliční partičku před obecenstvem, posiluje trojkoalici prostřednictvím předsedkyně „topky“ Markéty Pekarové Adamové nikdo menší než Miroslav Kalousek. Vzdal se poslaneckého mandátu, ale na většinu sedmičlenného poslaneckého klubu TOP 09 má prý stále rozhodující vliv.

Kalousek je zkušený politický borec, jeden z nejinteligentnějších českých politiků, který se tu za posledních 30 let vyskytl. Na sociálních sítích má do té míry početnou skupinu obdivovatelů, že podle toho, co se line českými politickými luhy a háji, se zaobírá myšlenkou kandidovat v příštích prezidentských volbách. Není vyloučeno, že by se v jejím druhém kole střetl s Andrejem Babišem.

Miroslav Kalousek a Andrej Babiš se mají rádi jako oheň s vodou. Má-li Kalousek opravdu zájem usilovat o Hrad, musí spor s Babišem při každé příležitosti dávat na odiv. Není bez vlivných přátel, ale Babišova PR mašinerie a jeho finanční zdroje jsou a budou jeho překážkou.

V této souvislosti je záhodno nazřít stanovisko Pirátů a STAN. Přišli s nápadem, že na předem nedomluvenou souhru s iniciativou koalice Spolu je třeba reagovat s korektní uměřeností. Důležitější než vyslovení nedůvěry vládě je ukončení jejího působení tím, že by se sněmovna se stodvacetičlennou většinou usnesla na zkrácení svého mandátu a umožnila předčasné volby už počátkem července. To jsou ovšem jenom řeči, poněvadž 120 hlasů pro takovouto operaci nedají Piráti a STAN dohromady.

Nejsme hloupí, abychom si nedokázali sečíst, že jedna plus jedna nejsou dvě. Budou se tomu obě formace „demokratické opozice“ bránit, ale jak jedna, tak druhá licitují jen mediální karty. Vezměme v úvahu, že část příznivců hnutí ANO se přesunula k elektorátu koalice Pirátů a STAN. Ale pozor, zbylo jich ještě dostatek takových, kteří posílili radikální odpověď na dnešní situaci příklonem k Okamurovu hnutí SPD.



Konfrontaci, kterou koalice Spolu a koalice Pirátů a STAN vyvolávají, nemusí ani pro jednu z nich skončit dobře. Babiš třeba zůstane ležet na zádech, ale kde bude to východisko, po kterém ti i oni volají. Volič nemá rád, když je stavěn do situace hlupáka a je žádán, aby se v ní na poslední chvíli zorientoval.

Kdo z nás ví, kdo se onoho reje příštích voleb do sněmovny zúčastní a kdo a jak v nich v říjnu uspěje. Volby v předčasném termínu nebudou.

