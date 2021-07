Filipovu vedení zvoní hrana. Otázkou je, zda se KSČM vůbec udrží ve sněmovně

V poslední době se ale zdá, že tahle víra už hory nepřenáší. Vše nasvědčuje tomu, že s KSČM to jde z kopce. S omluvou P. T. čtenářstvu uvedeme nyní něco čísel: Do roku 2013 si ve volbách do Poslanecké sněmovny vedla KSČM dobře. Její volební zisk se pohyboval v intervalu zhruba deseti až více než osmnácti procent získaných hlasů, což reprezentovalo kolem 25 mandátů, s výraznou „špičkou“ v roce 2002, kdy strana pod vedením radikálního „starokomunisty“ Miroslava Grebeníčka získala s překvapením 18,51 procenta hlasů a 41 mandátů.