NOVÁČEK: Kamarádi i konkurenti. Premiér má starosti, ale ty čekají i obě opoziční koalice

Panu premiérovi hrozí nehoda. Jmenuje se Petr Arenberger. Zhruba dvě pětiny voličů hnutí ANO tvoří senioři, kteří svému guru Andreji Babišovi odpustí téměř všechno.

Obtížně v sobě ale zpracovávají informace o tom, že pan ministr zdravotnictví si z pěti nemovitostí polepšil během jednoho roku o dalších šedesát, že si na klinických testech nových léčiv vydělal loni téměř 30 milionů korun, že jako ředitel FN Královské Vinohrady pronajímal nemocnici svůj objekt, že ač nikoliv v bytové tísni zprivatizoval v Praze 1 velmi nadstandardní byt…

„Setrvání šéfa resortu zdravotnictví ve vládě není kvůli jeho kauze s majetkem výhodné,“ pravil v rozhovoru pro sobotní Právo Lubomír Zaorálek, sociálně demokratický ministr kultury. „On by měl komunikovat jiné věci než své problémy, pro vládu je to špatně. Připadá mi, že těch problémů začíná přibývat a že je jich tolik, že nebude mít ani čas se věnovat tomu, co má… Na vině je špatná personální politika premiéra,“ dodal Zaorálek. My dodáváme, že pan ministr Arenberger nemá bezpečnostní prověrku. Tu pro ředitele fakultních nemocnic předepsal bývalý ministr Adam Vojtěch, a pokud by ji profesor Arenberger podstoupil, jeho majetkové záhady by vyšly včas najevo.

Pan premiér Babiš převzal od ministra zdravotnictví patnáct centimetrů vysoký fascikl dokumentů ohledně jeho majetku a daňových povinností. Rozhodl se jej o víkendu prostudovat a poté případně jednat. Je tedy možné, že až vyjdou tyto noviny, z ministra Arenbergera už bude politická mrtvola.

Zdravotnictví nikdo nechce

Ve čtvrtek se na žádost opozice uskuteční mimořádná schůze sněmovny právě na téma ministr Arenberger. Na ní se dá očekávat, že opoziční poslanci budou lynčovat nejen ministra zdravotnictví, ale i premiéra, který si ho do vlády přivedl. Těžko si představit, že by nedlouho před volbami o něco takového šéf hnutí ANO stál. O šéfování ve zpustošeném resortu zdravotnictví ovšem není zájem, takže nelze vyloučit, že by se toho musel ujmout osobně pan premiér. To by bylo ovšem riskantní, neboť by v takovém případě nesl odpovědnost za zvládání zářijové vlny epidemie covidu, s níž skeptičtější část odborné veřejnosti po letním „stěhování národů“ počítá. Těsně před volbami by nebylo premiérovi a ministru zdravotnictví v jedné osobě co závidět.

Starosti by ale měla mít i dnešní opozice. Uvrhne zkraje června při hlasování o nedůvěře vládu do demise? Opět záleží na komunistech, kteří jsou rozděleni v názoru, má-li KSČM vládu podržet, či nikoliv. Svatou válku proti Babišovu kabinetu vedou obě opoziční formace svorně: ve volebních preferencích zatím úspěšnější středová koalice Pirátů/Starostů a pravicově konzervativní blok ODS, TOP 09 a lidovců, vystupující pod názvem Spolu, jenž co do volebních preferencí začal dotahovat na Piráty a Starosty. Koalice Spolu je nyní tím pádem pevně přesvědčena o svém volebním vítězství, a tak ji právem zamrzelo, když autor tohoto textu udělal v minulém komentáři pro Lidovky chybu. Čestně zde prohlašuje, že to bylo jenom z hlouposti, když napsal, že blok Spolu má uzavřenu koaliční smlouvu jen do vyhlášení výsledků voleb. Stejně jako konkurenční koalice je to do podzimu roku 2025.

Ať už hlasování o nedůvěře vládě dopadne jakkoliv, obě nyní spolupracující koaliční uskupení se budou muset od sebe záhy oddělit. Asi si nebudou navzájem spílat, ale v předvolební kampani si musejí konkurovat. Kdyby tomu tak nebylo, volič by si kladl otázku, proč netvoří jednu velkou koalici za jiné poměry ve státě. Mimochodem to nebylo a priori vyloučeno. Piráti a Starostové hned na začátku kontaktovali lidovce a takovou velkou koalici navrhli. Proti se prý postavila ODS.

Pět stran s jedním zájmem?

Trochu to připomíná výrok jistého velekněze ruské revoluce „musíme se nejprve rozdělit, abychom se mohli znovu spojit“, ale je to tak, že v případě volebního úspěchu se budou muset Piráti a Starostové na jedné straně a koalice Spolu na druhé přesunout z konkurenčních pozic k dobré vůli vzájemně spolupracovat a vytvořit velkou koalici, která bude mít ve sněmovně přesvědčivou většinu. To nebude snadný manévr, i když nyní je prý v obou táborech dobrá vůle po volbách spolupracovat.

Jedni i druzí by se měli modlit, aby nevypukly v jejich řadách bratrovražedné boje. Jestliže by lidovečtí voliči kroužkováním pilně vyřazovali kandidáty za ODS, což zejména v moravských krajích nelze vyloučit, ve straně profesora Fialy by se mohli ozvat jestřábi. Ti mívali domov zejména v pražské organizaci ODS a pak po léta ve zlobivé brněnské odnoži strany, v níž má významné slovo poslanec a někdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek, přezdívaný v moravské metropoli don Pablo. Tito skalní odéesáci by se možná dali přemluvit ke spolupráci s hnutím ANO, pokud by ho ve vládě nereprezentoval Andrej Babiš. Lze si to představit. Není náhodou, že Andreje Babiše prezident Miloš Zeman označil v rozhovoru pro Frekvenci 1 za nejlepšího kandidáta na svého nástupce.