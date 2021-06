NOVÁČEK: Nejasný epilog, voliči mění před volbami své preference

PRAHA Někdy je lepší omluvit se hned na začátku. Vážený čtenáři, bohužel vás čeká poněkud více čísel, než vám bude libo. Ale jinak to nejde. Krátce po sobě zveřejnila svoje červnové volební modely dvě pracoviště; ve čtvrtek akademické Centrum pro výzkum veřejného mínění a v neděli společnost Kantar CZ, angažovaná Českou televizí. Jejich závěry jsou významně odlišné.

Podle CVVM by ve volbách, pokud by se konaly nyní, zvítězilo hnutí ANO se ziskem 24,5 procenta, to je s 54 mandáty. Druhá by skončila koalice Pirátů a STAN s 22,5 procenta hlasů a 50 mandáty, na třetím místě koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) by obdržela 19,5 procenta hlasů, resp. se 43 křesly ve sněmovně. Následovaly by SPD (9,5 %, 21), KSČM (7,5 %, 16) a ČSSD (7,5 %, 16).Trikolóra (3,5 %, -), Přísaha Roberta Šlachty (2,5 %, -) a Zelení (1,0 %, -) by se do sněmovny nedostali.



Na rozdíl od volebních modelů z jiných pracovišť by podle CVVM zvítězilo ve volbách hnutí ANO, byť i ono oproti poslednímu měření ztratilo pět procentních bodů. To ale CVVM uskutečnilo naposledy před deseti měsíci a během této pauzy zásadně změnilo metodiku provádění výzkumu. Červnové výsledky CVVM je, jak samo připouští, proto nutné brát se značnou rezervou.

Boj o voličovu přízeň

Naopak společnost Kantar CZ zkoumá pro Českou televizi volební nálady v každém měsíci dvakrát, a to zdaleka nikoliv od včerejška. Těch čísel bude teď, žel, následovat ještě přehršel. Podle Kantaru vede peleton stále koalice Pirátů a STAN s 24 procenty, čili s 57 mandáty, druhá je trojkoalice Spolu s 23,5 procenta, a tedy 53 mandáty. Třetí je ANO (21,5 %, 50), čtvrtá SPD (12,5 %, 24) a pátá Šlachtova Přísaha (6 %, 9). KSČM (4,5 %, -), ČSSD (3,5 %, -) by skončily před branami sněmovny.



Oproti minulému šetření si tedy Piráti a STAN pohoršili, zatímco zřetelně šla nahoru koalice Spolu a Bartošově a Rakušanově dvojbloku už leží na zádech. ANO se zřetelně stabilizovalo nad deprimující dvacetiprocentní hranicí a zdá se, že pozvolna nabírá nové příznivce. Okamurova protestní SPD a zejména Šlachtova Přísaha získávají radikálně kritické voliče, na úkor KSČM. ČSSD se navzdory všem krkolomnostem, které páchá, ocitá mimo širší zájem veřejnosti.

Kantar nicméně zkoumá volební preference i pro jednotlivé strany, jako by některé z nich nekoalovaly. Takto měřeno ANO je v červnu na prvním místě s 20 procenty, následována Piráty se 14 procenty, Starosty s 13 procenty, SPD s 12 procenty, ODS s 11,5 procenta, a TOP 09 se 7,5 procenta a Šlachtovou Přísahou se 6 procenty. KSČM je i tímto měřením na 4,5 procenta, ČSSD s 3,5 procenta a pozor! KDU- ČSL také jen se 3,5 procenta.

Na první pohled je zřejmé, že Piráti ztrácejí v červnu sympatizanty a naopak že získává další příznivce STAN. Bohužel tu asi zřetelně zabírá Andrejem Babišem proti Pirátům brutálně vedená kampaň, používající i vysloveně lživých tvrzení, jako že Piráti chtějí otevřít Českou republiku migrantům, rozmístit je občanům do jejich bytů a nutit je s nimi žít.

Ivan Bartoš sice kvůli tomu předsedu hnutí zažaloval, ale než soud rozhodne, bude nejspíš dávno po volbách. Fakt, že až vysloveně nečistými prostředky vedená kampaň proti Pirátům u části veřejnosti zabírá, nasvědčuje tomu, že je ochotna odkázat zdravý rozum do kouta a rozhodovat iracionálně. To je faktor, s nímž vzhledem k očekávanému výsledku voleb musíme počítat. STAN pomaloučku polehoučku přibírají příznivce, patrně především bývalé liberálně naladěné voliče hnutí ANO. Už dnes jsou stabilizující silou koalice s Piráty. Drží ovšem při sobě, vzájemně vyrovnávají svoje nedostatky a je téměř jisté, že se v „hodině H“ nerozhádají.

Nové hledání spasitele

Poznámku si zaslouží ještě dva subjekty. Především Šlachtova Přísaha, která ale kromě svého antikorupčního zaměření neprozradila o svém dalším programu ani „ň“. Část zklamané veřejnosti asi opět hledá spasitele. Ve volbách 2006 se jím měly stát Věci veřejné, jež se posléze rozpadly. Ve volbách v roce 2013 převzalo tuto roli Babišovo hnutí ANO. To, že jsme dnes tam, kde jsme, je jeho zásluhou, případně i spoluvinou. A v neposlední řadě jsou to lidovci! KDU-ČSL samo o sobě vykazuje tak bídné procento potenciálních voličů, že zapojení v koalici Spolu, kterému se někteří sveřepí lidovci bránili, zdá se být pro stranu Mariana Jurečky spásou.

Tu kupu čísel jsme citovali proto, aby bylo zřejmé, že bez ohledu na kreativitu pana prezidenta může být vytvoření příští vlády velmi složité. Ohlášená ochota koalice Pirátů/STAN a koalice Spolu vytvořit po volbách společnou vládu narazí na problém, že pět politických stran se bude muset dohodnout o tom, kdo bude předsedou vlády, kdo bude jejími místopředsedy, kdo získá prestižní ministerstva financí, zahraničí a vnitra, na koho prostě vyjde řada. V některých podstatných záležitostech, jako například co se týče vřelosti k Evropské unii, má dvojkoalice a trojkoalice Spolu v důsledku rigidního stanoviska ODS zásadní rozpor. A nezapomeňme na hnutí ANO. Získá patrně takový počet mandátů, že si bude moci činit nárok na sestavování vlády. Ustojí koalice Spolu případnou nabídku hnutí ANO ke koaliční spolupráci? Zejména co se týče ODS, by si na to autor tohoto textu nevsadil.