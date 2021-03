NOVÁČEK: Ofenziva na pokračování. Prezidentovy ambice mají široký záběr

Za půl roku budou volby a zdá se, že se utváří i nový poměr sil. Podle čerstvých výsledků průzkumu společnosti Kantar CZ pro Českou televizi by koalice Pirátů a STAN obdržela 34 procent hlasů, hnutí ANO 22 procent, koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) 17,5 procent, SPD 11 procent a ČSSD a KSČM shodně po 5 procent.

To poslední, co by si náš pan prezident přál, je jmenovat příštím premiérem Piráta Ivana Bartoše. Náš kreativní prezident se rozhodl vstoupit do děje a situaci nejprve trochu znepřehlednit. Už celkem neomaleně, mimo své ústavní kompetence, předhazuje ministrům zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO) a ministru zahraničních věcí Tomáši Petříčkovi (ČSSD), aby odstoupili, potažmo premiéru Andreji Babišovi, aby je z vlády odvolal. Toto se týká i ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv Ireny Storové. Blatný a Storová odmítají umožnit nasazení ruské očkovací vakcíny Sputnik V a čínské Sinopharm ještě dříve, než získají certifikát Evropské lékové agentury. Pan prezident Blatnému a Storové vyhrožuje odpovědností za tisíce zbytečně zemřelých, když ruskou a čínskou vakcínu okamžitě do ČR nevpustí.



Dost možná jde však prezidentovi nejen o zdraví spoluobčanů, nýbrž o holou politiku. Pro Rusko a Čínu má slabost. A s díky přijal nabídku prezidenta Putina, že Rusko by nám mohlo dodat už v březnu 15 tisíc vakcín Sputnik V. Prezident nemůže nevědět, že oproti více než miliónu vakcín Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca, jež máme obdržet v březnu, by ruský vzorek vakcíny měl hodnotu spíše jen symbolickou, coby doklad česko-ruského přátelství.

Vládní rošáda?

Mazánkem pana prezidenta vysloveně není pán Černínského paláce Tomáš Petříček. Jeho zahraniční politika staví na aktivním zapojení ČR v Evropské unii. Jestli něčím Petříček není, tak fandou Ruska a Číny, a tedy ani ne předčasného zavedení jejich očkovacích vakcín u nás do oběhu. Za Blatného má Hrad připraveného náhradníka Jiřího Běhounka, čerstvého člena ČSSD, bývalého hejtmana kraje Vysočina a také lékaře ortopeda, který by o funkci ministra sice stál, ale v této delikátní situaci se do ní nijak viditelně nehrne. Za Petříčka by měl údajně zaskočit úředník na ministerstvu zahraničí Miloslav Stašek. Tato rošáda by znamenala, že předseda ČSSD Hamáček by musel souhlasit s výměnou „silného“ resortu zahraničí za výrazně slabší a problémovější zdravotnictví. Nicméně pokud bude 22. března, kdy se Babiš sejde s prezidentem, mířit už pandemická křivka směrem dolů, Blatný až asi nebude zralý k odvolání. A pokud bude platit premiérovo ujištění, že změny ve vládě nejsou na stole, mohl by se zachránit i Petříček.

Vzrušení kolem případných změn ve vládě může být ale jen kouřovou clonou, která zakrývá daleko podstatnější páně prezidentovo kutilství. V červenci vyprší pětiletý funkční mandát ředitele kontrarozvědky plukovníka Michala Koudelky. V roce 2016 se stal šéfem BIS na návrh tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Pod Koudelkovým vedením si „biska“ vyrobila pevnou pozici mezi bezpečnostními službami spojeneckých zemí a jejího šéfa vyznamenala dokonce CIA. Proč? Koudelkově BIS se začalo dařit rozkrývat agenturní sítě ruských a čínských rozvědek působících na našem území. Několik ruských diplomatů, kteří kvůli tomu byli vyhoštěni z ČR, uvedlo politické vedení Ruska do varu. Zemanova difamace „bisky“, když ji v souvislosti s případem Novičok označil za čučkaře, a to, že prezident přinejmenším pětkrát odmítl plukovníka Koudelku povýšit do generálské hodnosti, znamená, že se máme na co těšit. Prezident Zeman by si s ohledem ke svým ruským a čínským přátelům přál zajisté jinou BIS a bude tedy tlačit na premiéra Babiše, aby na další funkční období navrhl vládě za jejího ředitele někoho „chápavějšího“.

Hrozba úřednické vlády

A pak tu máme ještě dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Zájem Hradu (a kdoví zda-li ne už i jeho příslib) je jasný: nový blok nechť postaví ruský Rosatom! Opozice by z bezpečnostních důvodů ráda vyloučila Rosatom a čínského zájemce, jenomže věc má háček. Nejstarší dukovanské „vévéerky 440“ bude třeba dříve než za 20 let nahradit novým a výkonnějším blokem. ČEZ uvažuje o instalovaném výkonu až 1200 MW, ale ten je připraveno dodat nejspíš jen Rusko, poněvadž v USA a v západní Evropě se stavěly nejčastěji bloky od 600 do 800 MW instalovaného výkonu.

Pravda, o tom, kdo bude stavět nové Dukovany, rozhodne až příští vláda. Dnešní opozice si myslí, že to bude někdo z jejich řad, koho bude prezident Zeman na základě výsledků voleb nucen jmenovat premiérem. Prezident už nicméně naznačil, že nejúspěšnější pro něho nebude vítězná koalice, ale konkrétní počet mandátů, obdržených jednotlivě tou kterou stranou. A tou může být hnutí ANO, zvláště pokud u nás bude v létě boj s pandemií už vítězně vybojován. Kým že v takovém případě? Inu přece Andrejem Babišem! Pan premiér Babiš proto jistě netouží ublížit přátelským vztahům s panem prezidentem. Vždyť kdyby se chtěl Andrej Babiš kvůli čínské a ruské vakcíně, Koudelkovi a Rosatomu příliš postavit na zadní, můžeme mít přece až někdy do jara 2022 tzv. úřednickou vládu `a la Rusnok, případně i ve stavu demise.