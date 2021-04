NOVÁČEK: S Babišem a bez důvěry. Nové vlády se jen tak nedočkáme

Od počátku minulého týdne pluly politickými kuloáry „zaručené zprávy“: pan prezident ve svém nedělním projevu možná dokonce vyzve premiéra Babiše k odstoupení. Tím padne Babišova vláda a prezident si jmenuje jinou, podle vlastního výběru, tak jako v roce 2013. Ta urovná konflikt s Moskvou a dojedná Dukovany pro Rosatom.

Po týdnu mlčení pan prezident promluvil státnicky. Šikovně ztlumil tartas kolem vrbětického případu. Je ho prý třeba řádně dovyšetřit a o to se musí postarat Policie ČR. Na ní je, aby zjistila, zda šlo o dvě exploze z nedbalosti, anebo byla-li dílem dvou ruských agentů. Buď jde o kriminální případ, anebo o případ mezinárodního terorismu.



Kdy tak asi policie to vyšetření dokončí, to pan prezident nenaznačil, protože kdo to ví? Nicméně zůstal solidární s vládou a s českou diplomacií, co se jejich postupu v uplynulém týdnu vůči Rusku týkalo. O BIS, která o případech Litviněnko a Skripal získala od britské informační služby podstatné informace až v roce 2018, se zmínil v zlehčujícím tónu. Pro něj jsou to asi stále oni čučkaři, jak je kdysi nazval.

Potlesk Moskvy

Z Moskvy hned zazněl potlesk, rozvážný pan prezident Zeman prý žádá dovyšetření případu. Může se stát, že za tohoto oteplení doladíme počty pracovníků na moskevské i pražské ambasádě, což by bylo užitečné. Rozhodně však neposílíme po státnickém projevu prezidenta náš apel na partnerské státy Evropské unie a hlavně na to, aby na vrbětický skandál reagovaly s podobnou razancí jako na případ Skripalův.

Vnitropolitický komentátor čekal ovšem na jiná vysvětlení. A dočkal se! Nuže, jestliže sněmovna vysloví vládě nedůvěru, prezident nechá Babišův kabinet dovládnout ve stavu demise až do voleb v řádném termínu, čili do 9. října. A co se týče námětu Pirátů a STAN získat v dolní parlamentní komoře 120 hlasů pro to, aby ji hlava státu rozpustila a musely nastat předčasné volby, prezident na ně udělal dlouhý nos: rozpustit mohu, ale nemusím, pravil. Autor tohoto komentáře se přiznává, že podobný blud kázal také on sám včera v poledne v Českém rozhlasu. Pan prezident se mýlí. V houšti paragrafů toho, co musí a jen může, je právě rozpuštění sněmovny v případě, že k tomu prezidenta svým usnesením vyzve ústavní, alespoň 120členná většina dolní komory, prezidentova povinnost. Ústava nestanoví lhůtu, v jaké to musí učinit. Minule, v roce 2013, mu rozpuštění sněmovny zabralo týden, ale ničím není dáno, že by to tentokrát nemohlo být mnohem déle.

Opoziční ultimáta

Co nás tedy nejspíš čeká? Minulý čtvrtek doběhla pětidenní lhůta, kterou dala koalice SPOLU premiéru Babišovi na to, aby vláda požádala o vyslovení důvěry. Této lhůty premiér Babiš nevyužil, tuše, že by jeho vláda padla. Koalice SPOLU nyní sbírá 50 hlasů potřebných ke svolání mimořádné schůze sněmovny, na které by se hlasovalo o nedůvěře vládě. Poté, co vládu přestaly podpírat SPD a KSČM, je prakticky jisté, že ji bude vyslovena nedůvěra a vláda padne. Piráti a STAN by tento vývoj událostí rádi zpomalili, ale až dojde na hlasování, budou muset také vyslovit vládě nedůvěru. Stále vlivný exposlanec Miroslav Kalousek (TOP 09) má za to, že vyslovit Andreji Babišovi a jeho vládě nedůvěru má přímo symbolický význam.

Padne-li vláda, pan prezident ji nechá vládnout dál ve stavu demise, budou následovat volby předčasné (2.–3. 7.) anebo v řádném termínu (8.–9. 10). Dokud se nepodaří dojednat na základě výsledku voleb novou vládu, bude stále na svých místech Babišův kabinet. Pan prezident chce jmenovat premiérem představitele té strany (čili nikoliv koalice), která získá ve volbách nejvíce mandátů. Byť je to jasná přihrávka Andreji Babišovi, z trendu volebních modelů se zdá, že tou nejúspěšnější stranou mohou být velmi reálně Piráti. Jejich šéf jde tento týden za panem prezidentem na návštěvu, ale dlouhodobě platí, že pan prezident Pirátům a potažmo jejich koalici se STAN nepřeje.

Čekají nás prezidentovy vlády?

Každopádně je možné, že prezident pověří po volbách sestavením vlády někoho, kdo pro ni nebude schopen získat většinovou podporu Poslanecké sněmovny, a taková vláda ukončí sice existenci demisní vlády Babišovy, ale vzápětí ve sněmovně také padne a ocitne se ve stavu demise. Tuhle proceduru může pan prezident ještě jednou zopakovat. Až napotřetí by musel jmenovat předsedou vlády toho, koho by mu navrhla z voleb vzešlá nová politická většina v Poslanecké sněmovně. Na potřetí jmenovaná vláda by si mohla být jista tím, že získá důvěru sněmovny. Celá tahle procedura není nijak termínována a bez dobré vůle prezidenta, politických stran a sněmovny může o hodně překročit práh příštího nového roku. Nemusí, ale může! To riziko tady je.