NOVÁČEK: Třikrát a snad už dost. Sociální demokraté mají zájem o levicovou volební alianci

Moudré řeči, které jsme tu nedávno vedli, zamýšlejíce se nad perspektivami středopravicové koalice Spolu a koalice Pirátů a STAN, berou za své. ČSSD dala v známost, že má zájem o vytvoření předvolební aliance, nejspíše se Zelenými, odboráři a nezávislými kandidáty. Pokud se to ČSSD podaří, budeme mít proti ANO tři volební bloky a dvě samostatně kandidující strany SPD a KSČM a jistě ještě nějakou drobotinu navíc.

ČSSD to ale nebude mít jednoduché. Zelení jsou zhruba 1,5procentní strana, jejíž agendu i členy částečně převzali Piráti. Co se odborářů týče, sociální demokracie dnes není tak atraktivní firma, aby za ni kandidoval drsný předseda ASO Bohumír Dufek, neřkuli reprezentativní šéf největší odborové centrály ČMKOS Josef Středula. O něm se ostatně šušká, že to jako levicový kandidát zkusí v příštích prezidentských volbách.



Posbírat nezávisláky

Pokud bude ČSSD dost odvážná, otevře svoji kandidátku nestraníkům, ba vytvoří s nimi volební uskupení po vzoru 3PK, opět úspěšného hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Posbírat Zelené, sem tam nějakého odboráře, nějaké to regionální hnutí, získat pár známých osobností a všechno to zabalit do předvolební aliance bude filigránská práce. Samozřejmě že by to nemohla být koalice, kterou by ohrožovala nenasytná tlama progresivního kvóra, ale pouze volná aliance, které by pro zisk mandátu stačilo překonat pětiprocentní hranici. Sociální demokracie v posledních letech předala významnou část levicových voličů Andreji Babišovi. Jeho hvězda jménem ANO zdá se být ale na sestupné trajektorii, třeba se část bývalých příznivců ČSSD vrátí „z vandru domů“.

Celkem nic dramatického se nyní neděje v prý liberálně středové koalici Pirátů a STAN. Obě kompetentní stranická grémia schválila koalici a její programové zásady. Někdy v březnu se prý dočkáme volebního programu. Tato koalice, to je důležité, bude platit až do konce čtyřletého funkčního období příští sněmovny. Technická část koaliční smlouvy je až novátorská, zejména pokud jde o financování kampaně a zábran proti tzv. kroužkování. Kandidát strany A, kterého by navzdory těmto zábranám příznivci strany B vykroužkovali, má být za uniklý mandát materiálně zajištěn. Zajímavé, že?

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) vznikla už počátkem prosince, a má tudíž vůči konkurenci náskok. Má také teoretické zázemí v CEVRO Institutu, vysokém to učení ODS. Obojí by se mělo projevit na kvalitě volebního programu koalice Spolu, jehož se dočkáme někdy na přelomu února a března. Nyní ale, vážené obecenstvo, pozor! Na rozdíl od koalice Pirátů se STAN bude smlouva koalice Spolu zavazovat ODS, lidovce a topku ke společnému postupu jen do vyhlášení výsledku příštích voleb do sněmovny, čili do večera 9. října 2021. Navíc jsou už nyní cítit jistá vnitřní pnutí. Začalo to tím, že si ODS zabrala pro sebe na společných koaličních kandidátkách 70 procent míst. Lidovcům a topce tudíž zbylo jen po patnácti procentech. Kdo ví o tradiční hluboké nedůvěře mezi ODS, KDU-ČSL a jejich příznivci, vsadí si na to, že v lidovecky silných krajích, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském, použijí „bratři a sestry“ svoje preferenční hlasy k tomu, aby kandidáty za ODS odsunuli z volitelných míst.

Po sečtení rozpad

A aby toho nebylo málo, výbojná část pražské ODS vyvolala konflikt s topkou. Žádá po ní, aby na pražské velké radnici rozlomila koalici a zbavila funkce pirátského primátora Zdeňka Hřiba. Jinak prý předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová nepovede koaliční kandidátku v Praze.

Shrnuto a podtrženo: Vše nasvědčuje tomu, že v říjnových volbách do sněmovny se s hnutím ANO Andreje Babiše střetnou dvě až tři volební formace, středopravicová koalice Spolu, liberálně středová Pirátů a Starostů a možná ještě jakési volné sdružení stoupenců neradikální levice v čele s ČSSD. Okamurova SPD má stabilně kolem deseti procent volebních preferencí; do koalice s nikým jít nepotřebuje a ostatně by i těžko nalezla partnera, který by o to stál. KSČM kdysi dávno vytvořila koalici s nepatrným přívažkem, ale to bylo ještě v časech, kdy získávala výrazně přes deset procent hlasů a mohla si takový špás dovolit. Dnes nejenže si to dovolit nemůže, ale těžko by podobně jako Okamura našla někoho do party.

Očekává se, že Babišovo ANO oproti volbám na podzim 2017 citelně zeslábne, nicméně že i tak letos zvítězí. O Pirátech Babiš tvrdí, že ho chtějí oběsit, takže s nimi, ale ani se Starosty, nepřipadá povolební spolupráce v úvahu. Jiné je to s ODS, jak obě strany v poslední době předvádějí součinností v Poslanecké sněmovně. Autor těchto řádek přiznává, že právě tato varianta příští vlády, tedy koalice ANO s ODS a případně s nějakým nárazníkem, například lidovci, se mu jeví nanejvýš pravděpodobnou. Byla by to navýsost praktická vláda, pánbůh nás chraň, možná i nějaká „opoziční smlouva II“.