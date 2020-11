NOVÁČEK: Udrží Hamáček ČSSD nad vodou? Návrh na vyšetřovací komisi je politická provokace

Návrh na vytvoření poslanecké komise, která by prověřila přípravy státu na druhou vlnu pandemie, je politická hříčka Jana Hamáčka. Pokud taková komise vznikne, možná cosi vyšetří, ale kdy to bude a jaký to pak ještě bude mít význam?

Hamáček by chtěl spustit vyšetřování, až druhá vlna odezní, a to už bude pár dní před volbami. Pokud komise vznikne, dopadne to jako v předešlých jednadvaceti případech, neboť tolik už bylo poslaneckých vyšetřovacích komisí od vzniku Parlamentu ČR. Jan Hamáček, takto předseda ČSSD, první místopředseda vlády, ministr vnitra a také šéf krizového štábu v jedné osobě, je velezkušený politik a ví, že poslanecké komise jsou venkoncem k ničemu.



Upozornit na sebe za každou cenu

Sociální demokracie na sebe potřebuje upozornit za každou cenu! V nedávných volbách do krajských zastupitelstev a do třetiny Senátu dostala „na frak“ a její volební preference pro volby do sněmovny se pohybují nebezpečně blízko nad pětiprocentní čarou ponoru do mimoparlamentního propadliště.

Předseda ČSSD Hamáček měl mít diskrétně předjednanou volební koalici s Babišovým hnutím ANO, ale z té sešlo. ANO totiž požadovalo, aby sociálnědemokratičtí kandidáti vstoupili na kandidátní listiny Babišova hnutí. To bylo pro předsedu Hamáčka nepřijatelné a nelze se mu divit. Strana, již vede, je nejstarší ze všech českých politických stran. Vznikla v roce 1878 a k jejím historickým zásluhám patří zavedení všeobecného volebního práva, osmihodinové pracovní doby, nároku na dovolenou, sociálního pojištění a dalších vymožeností. Zlikvidovat tak zavedenou firmu tím, že by ji Hamáček rozpustil v hnutí ANO, by byl tragický omyl.

Babiš přitom o sociální demokracii určitě stál. Z klesajícího trendu volebních preferencí hnutí ANO je zřejmé, že i když Babišovo ANO příští rok na podzim volby vyhraje, k sestavení vlády bude potřebovat koaličního partnera. Asi dost nerad by měl za koaličního partnera Okamurovo hnutí SPD, proti němuž zněly před třemi lety velké výhrady z Bruselu. Okamurovci si však mezitím pořídili vlídnější tváře a jsou až nápadně konstruktivní. Pokud bude Andrej Babiš sestavovat příští vládu, dost možná budou už pro něj okamurovci „salonfähig“.

Kdo hledá, vždycky nenajde

Vraťme se ale k sociální demokracii. Pokud bude hledat nějaké koaliční partnery, jsou už k dispozici jen „malé ryby“. Kdysi dávno testovali sociální demokracii Piráti a STAN, ale v té době sázel ještě tehdy loajální Hamáček všechno na účast ve vládě a o flirty s opozicí neměl zájem. Hamáček má nicméně starosti i ve vlastní straně.

Její nedávné fiasko v krajských a senátních volbách jako by dávalo za pravdu těm sociálním demokratům, kteří byli od počátku proti koaliční spolupráci ČSSD s Babišem a jeho hnutím. Hamáček však prosadil svoji představu, a sice že strana musí být vidět, slyšet a být denně přítomna v médiích, a to že nelze z opozice, ale pouze z pozice strany vládní. Každopádně tandem s Babišem ubral sociální demokracii na důvěryhodnosti a vzal straně část příznivců.

Pokud by pět ministrů za ČSSD z vlády odešlo a Hamáček tak koaliční spojení s Babišem rázně zrušil, část bývalých příznivců ČSSD by se k ní možná vrátila. Volební vyhlídky ČSSD by se možná zlepšily. Ale možná také ne! Ten, kdo rozbije vládu, vyvolá ústavní krizi a dá republiku pod kuratelu prezidenta Zemana, bývá v našich zeměpisných šířkách spíše potrestán než veleben. Předseda ČSSD Jiří Paroubek, který na pátý pokus skolil Nečasovu vládu a způsobil dlouhé interregnum, by dnes svůj heroický čin asi nezopakoval.

V určitém okamžiku se však Jan Hamáček bude muset od Babiše a jeho hnutí výrazně oddělit. Zaujmout frontovou linii, ze které bude s to v předvolební kampani pro veřejnost důvěryhodně ostřelovat konkurenci, a tedy i hnutí ANO.

Důvod k válce

Přesun od vládního partnerství k předvolebnímu soupeření zahájil Hamáček právě tím, že před týdnem vyzval k vytvoření poslanecké komise, jež by měla vyšetřit příčiny a původce opožděné mobilizace proti druhé vlně koronaviru. Premiéru Babišovi to připadlo jako nekorektní, poněvadž Hamáček prý byl z titulu svých vládních i dalších funkcí u všech jednání a kdykoliv mohl svoje připomínky uplatnit.

Svatá pravda, jenomže pan premiér jaksi pozapomněl, že Hamáček svoje připomínky uplatňoval, až když byly oslyšeny, zveřejňoval je i na tiskových konferencích. Hamáčkovi čím dál tím více vadilo to, že premiér často a důrazně zasahoval do kompetencí kdekoho, zejména ministra zdravotnictví. Někteří opoziční politici, ale i právníci spatřují v premiérově letním jednání už rovnou trestní odpovědnost.

Hamáčkem navržená vyšetřovací komise je politickou provokací namířenou proti Andreji Babišovi. Nejde ani tak o vyšetřování jako o casus belli čili důvod k válce. Předvolební bitva vzplála.