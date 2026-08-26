Systém vodoprávních úřadů u nás funguje dobře, řekl po pondělním jednání Ústřední komise pro sucho ministr zemědělství Martin Šebestyán (SPD). A kdo by v tom neměl jasno, tomu to vysvětlil po lopatě.
V citaci ČTK řekl: „Ministerstvo zemědělství a Správa státních hmotných rezerv by měly informovat obce, které postihl nedostatek pitné vody, o možnostech a způsobech využití cisteren.“
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Není to nic směšného. Ministr Šebestyán jen kvitoval, že tam, kde teď vládne nedostatek pitné vody, účinně zasahuje stát. Dodává pitnou vodu v cisternách, což je jasné plus. Ale zároveň ta věta ukazuje rozdíl mezi silnými slovy politiků a realitou. Jak se ze slibovaných přehrad a kroků k udržení vody v krajině stávají v blízkém horizontu prosté cisterny.
Za Fialy by to nebylo jiné
Můžeme si všimnout kontrastu mezi tím, co říkal před dvěma týdny, po návratu z dovolené, premiér Babiš na Slapech, a tím, co nyní ohlašuje ministr zemědělství Šebestyán.
Andrej Babiš se stylizoval do své oblíbené role akčního politika a manažera, který řeší kiksy za jiné, dokáže leccos zorganizovat, obstarat, zařídit. Před dvěma týdny na Slapech spustil řeč plnou silných slov. O tom, že voda se musí stát veřejným zájmem, o obnově Národní koalice pro boj se suchem, o stavbě tří nových přehrad (Nové Heřminovy, Kryry, Vlachovice), o tom, že stavbu dalších 20 přehrad připraví speciální zákon, který vláda nachystá na podzim.
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Skoro nikdo proti tomu nic nenamítl. Co by také za kalamitního sucha namítal. A upřímně, kdyby byl na Babišově místě Petr Fiala či jiný premiér, slyšeli bychom něco podobného.
Jenže ta velká slova nesmíme brát doslovně. Ví se to už dlouho a platí to v situacích sucha či povodní.
Obyvatelé moravských Troubek by mohli vyprávět, jak dlouho čekají na suchý poldr slíbený po katastrofální povodni z roku 1997, tedy že čekají dodnes. A podobně si počkají lidé postižení suchem na to, co slyšeli ve velkých slovech tiskové konference na Slapech.
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A tady se vracíme ke kontrastu mezi velkými slovy premiéra Babiše na Slapech a praktickou připomínkou, kterou sdělil v pondělí ministr Šebestyán. Můžeme sledovat, jak se během dvou týdnů obraz slíbených nových přehrad změnil do reality praktických cisteren s pitnou vodou.
Více komisí než konkrétních kroků
Někdo teď může namítnout, že házet veškerou vinu na Babišovu vládu je nefér. Ano, v těchto věcech mají máslo na hlavě všechny establishmenty. Od těch klausovských a poklausovských, které Troubeckým slibovaly protipovodňová opatření (suché poldry), až po ty dnešní.
Proto může působit poněkud nefér i úterní prohlášení stínového ministra zemědělství Petra Bendla (ODS). I on vytýká Babišovi zbytečně silná slova, a především to, že po nich nenásledují ověřitelné závazky: „Vláda proti suchu zatím představila více komisí než konkrétních opatření.“
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V lecčems má pravdu. Například v tom, že vláda by měla zveřejnit závěry pondělního jednání Ústřední komise pro sucho. Nebo že Český hydrometeorologický ústav by měl zveřejnit mapu nejkritičtějších míst, kterou vypracoval na zadání vlády. (Ostatně, ČHMÚ je placený z našich daní, je to svým způsobem veřejnoprávní instituce, která by své výstupy tajit neměla.)
Ale když chce Bendl po vládě, aby zveřejnila všechna přijatá opatření už teď, dva týdny po Babišově tiskovce, v době, kdy se tato opatření ještě dolaďují či doplňují, není to už přehnané? Bendl je starý politický matador. Je si jistý, že on sám vždy okamžitě zveřejnil vše, o čem jako úředník rozhodl?
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Ano, najdeme plno rozporů, plusů i minusů. Ale faktem zůstává, že právě Andrej Babiš alibi moc nemá. Silná epizoda sucha zasáhla Česko v letech 2015 až 2020 (nejvýraznější byly roky 2015 a 2018), v době, kdy Babiš byl členem vlády buď jako ministr financí, nebo jako premiér. Může po této zkušenosti předstírat, že je letos suchem zcela zaskočen? Realitu pak ukazuje ministr zemědělství Šebestyán chválou vodoprávních úřadů a cisteren.