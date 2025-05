Školství jako politická priorita? Jen před volbami

Slyšíme to před každými volbami – kvalitní vzdělávání je prioritou všech politických stran. Ať už jde o volby do Sněmovny, nebo do vedení obcí, v kampaních se mluví o kapacitách školek, moderní výuce a lepších podmínkách pro učitele. Nepamatuji si vládu, která by netvrdila, že školství je pro ni priorita. Říká to i vláda Petra Fialy, která má ve svých řadách hned několik učitelů – kromě vysokoškolských pedagogů Fialy, Mikuláše Beka a Vlastimila Válka také Martina Baxu, Marka Výborného nebo Víta Rakušana. Kdy jindy než teď by se proto měly ve školství dít reformy, o kterých v Česku desítky let mluvíme?

Profesoři revoluci nepřinesli

Ohlédneme-li se za končícím volebním obdobím, těžko je lze označit za revoluci. Daří se pokračovat v reformě přípravy učitelů, minulý týden představilo ministerstvo historicky první plán, jak podporovat a vést ředitele škol. Konečně se podařilo digitalizovat přihlášky a rostou počty všeobecných oborů na středních školách. Tím však výčet změn, které budou mít pozitivní dopad na budoucí generace, bohužel končí. Alespoň prozatím, protože ve Sněmovně stále padá prach na největší balík zákonných změn, které mohou dost zlepšit české školství – a tím i výčet toho, co současná koalice pro téměř dva miliony dětí ve školách udělala.

Předminulý pátek schválili poslanci omezení odkladů povinné školní docházky. Na ně ale navazuje důležitá novela školského zákona, která leží kvůli obstrukcím už dva měsíce ve třetím čtení. Další šanci na její projednání mají poslanci už dnes, což je současně hraniční termín, aby novela stihla do voleb projít i Senátem a podepsal ji prezident.

Proč je tato novela pro školství důležitá? Čítá přes 50 změn. Mezi nejvýznamnější patří začlenění školních psychologů a sociálních i speciálních pedagogů do každé větší základní školy, spravedlivější financování škol, zkvalitnění učitelských praxí díky zkušeným mentorům nebo inovace maturitních zkoušek. Změny jsou zásadní, protože reagují na akutní potřeby škol, ředitelů a učitelů, kteří teď prožívají náročné a nejisté období. Čelí výzvám, jako je šikana ve třídách, psychické problémy dětí, ale i častější syndrom vyhoření u pedagogů.

Až 40 % školáků vykazuje známky deprese a 30 % úzkosti, 90 % dětí se do školy netěší a mnohým chybí motivace k dalšímu vzdělávání. Většina škol si proto už nedokáže představit, že by fungovaly bez potřebných podpůrných pracovníků, jako jsou právě školní psychologové, speciální pedagogové či sociální pedagogové. Ty však od ledna 2026 nebude mít kdo financovat, nebude-li novela včas přijata. Dosud byly totiž tyto pozice financovány z evropských projektů. Budoucnost téměř 1 700 pozic školních psychologů a speciálních pedagogů, na které by měly školy díky novele nárok, je tak v ohrožení.

Toto riziko je o to více alarmující ve chvíli, kdy Sněmovna napříč všemi poslaneckými kluby schválila omezení odkladů školní docházky. Pokud totiž školy nebudou mít nárok na uvedené podpůrné pozice, kvalitní učitele ani smysluplné financování, těžko budou moci kvalitně vzdělávat všechny děti ve třídách, natožpak ty, které se v první třídě neobjedou bez cílené pomoci.

Jako hodit do vody bez kruhu

Omezení odkladů povinné školní docházky bez schválení navazující novely, která řeší ukotvení podpůrných pozic, je krok špatným směrem. Děti, které budou potřebovat větší podporu, by se totiž na školách ocitly bez ní. I proto bijí odborníci i sami pedagogové na poplach. Čas na schválení novely se rapidně krátí a školský terén vrhá do větší a větší nejistoty.

Řada organizací a profesních asociací proto v uplynulých týdnech otevřeně vyzvala parlament i prezidenta, aby učinili kroky vedoucí k rychlému schválení zákona, bez kterého zůstanou školy současným problémům napospas. A odpovědnost za to neponese jen současná vláda, ale i opoziční hnutí ANO, které se podepsalo pod omezení odkladů, ale blokuje schválení navazující novely.

Obstrukce jsou standardní součástí demokracie, nelze se divit ani kritice, která míří na špatně komunikovaný návrh přesunout financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele škol, tedy obce a kraje. Je zřejmé, že v rámci předvolebních kampaní bude projednávání jakéhokoliv zákona budit emoce, je však nasnadě se ptát, zda má být obětí politických bojů budoucnost dvou milionů žáků, kteří denně usedají do školních lavic.

Věřím, že je načase, aby se kvalitní vzdělávání stalo skutečnou prioritou pro všechny politiky napříč poslaneckými kluby, a ne jen líbivým heslem na billboardech. Už dnes mají politici možnost ukázat, kudy se vydají.

Autorka je vzdělávací analytička z organizace Učitel naživo