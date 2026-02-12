Novela stavebního zákona pohřbívá památkovou péči. Odpovědné instituce k tomu mlčí

S novelou stavebního zákona vyrukovalo ministerstvo pro místní rozvoj vedené Zuzanou Mrázovou hned po volbách. Čítá 850 stran, přičemž se neví, kdo je sepsal; ministerští úředníci to prý nebyli. Cílem novely je přeorganizovat, údajně v zájmu řešení nedostatku bytů, dosavadní systém stavebních a dalších úřadů a vytvořit jednu centrální stavební správu. Motto zní – jeden úřad, jedno řízení a jedno razítko.
Novela má změnit 42 zákonů včetně zákona o státní památkové péči. Přesto novela není podrobena standardnímu legislativnímu a připomínkovacímu procesu, což je varovný signál pro zemi s tak bohatým památkovým fondem, jako je Česká republika. Zastánci novely tvrdí, že není možné vystavit ji připomínkování, protože pak by se její přijetí prodlužovalo a dopad rozmělňoval.
Panoramata v ohrožení
Odpovědné památkové instituce k novele, která významně oslabí jejich pravomoci, mlčí. Přitom pokud bude výkon státní památkové péče v památkových zónách převeden na stavební úřad, lze to číst jako faktické zrušení památkové péče v těchto chráněných oblastech. Pokud budou zrušena ochranná pásma památkových zón a rezervací, a to včetně nárazníkových zón památek UNESCO, budou panoramatické kvality měst, obcí i krajiny, vytvářené našimi předky po staletí a námi dosud jakžtakž chráněny, ničeny developerskou výstavbou.
V tomto směru nás nemůže uklidnit ujištění paní ministryně, že „pozitivní reakce na novelu nepřicházejí jen od velkých developerů“. Podle ní jsou ochranná pásma zkrátka příliš „velkorysá“ a jejich zrušení je správné, protože „kdybychom pořád chránili ty samé pohledy, tak jsme dneska na stromech“. Ochranná pásma kolem památkově chráněných území jsou ve skutečnosti legislativním projevem celostního uvažování o našich městech – chránit památkově cenný prostor, pokud hned za jeho hranicí mohou vyrůst věžáky, je trochu na nic.
Během čtyř let mandátu hodlá ministryně reorganizovat stavební úřady, vytvořit centrální úřad rozvoje území ČR, jmenovat osm územních koordinátorů, zmocněnce odpovědného za implementaci stavebního práva, propojit a centralizovat kompetence jednotlivých ministerstev a provést další administrativní kroky, které mají zaručit hladkou implementaci stavebního zákona do praxe. Suverenita, s níž nepochybuje o úspěchu svého záměru, působí naprosto nepatřičně – jako kdyby s těmito procesy nebyla spojena žádná rizika a jako kdyby bylo jaksi samozřejmé, že se za tak krátkou dobu dají zvládnout.
Zatím ale jde vše podle plánu. Projednání novely stavebního zákona v rámci prvního čtení v Poslanecké sněmovně paní ministryně označila za velký úspěch. Dlouze citovala z nadšených reakcí, které do éteru vypustily CityDeal, Hospodářská komora, Česká komora architektů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví nebo Asociace nájemního bydlení. Přiznala i negativní reakce, ale z těch necitovala ani slovo a odbyla je s tím, že „jsou osudem všech legislativních úprav“ a že „nikdy není možné zavděčit se všem“.
Politička prosazující tak radikální změnu by to ale neměla mít tak snadné. Nemělo by jí být dovoleno bagatelizovat výtky ze strany České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ochránce veřejných práv, Odborového svazu státních orgánů a organizací, Českého národního komitétu ICOMOS a Klubu za starou Prahu. Jde o kvalifikované argumenty, které by měly být se vší vážností oponovány – pokud si na to někdo troufne.
Bojácní památkáři
Lze pochopit, že ministr kultury Oto Klempíř momentálně řeší veřejnoprávní média. Co lze pochopit méně, je fakt, že k ochraně památek nic neříká a na dotazy ohledně novely stavebního zákona omezující právní rámec památkové péče nereaguje. A ještě méně se dá chápat, že si stejného bobříka mlčení uložil Národní památkový ústav, vrcholná odborná organizace státní památkové péče podřízená Klempířovu ministerstvu.
Národní památkový ústav si boj o památky zjednodušuje už léta. Redukuje jej na metodické manuály a návštěvnické trasy na státních hradech a zámcích. Ty jsou díky jeho péči v mimořádně dobré kondici, což je důležité, ale nestačí to. Péče o památky zahrnuje širokou škálu často obtížně řešitelných problémů, které ve veřejném prostoru díky bojácnosti památkářů nerezonují dost silně. Kde jsou ty časy, kdy památkáři průkopnicky bojovali za vyhlášení památkových území a jejich ochranných pásem. Dnes jsou hodnoty těchto území zpochybňovány a památkáři a ministerstvo kultury k tomu mlčí. Proč – to se můžeme jen dohadovat.
Ministryně Mrázová uznala, že novela stavebního zákona není dokonalá a slíbila, že bude zpracován komplexní pozměňovací návrh, který zohlední meziresortní podněty. Neupřesnila však, které podněty to budou. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by její lhostejnost vůči kulturnímu dědictví dokázalo cokoli narušit. Tvrdí, že to, co za ochranu stojí, se bude chránit dál. Pokud ale pokládá za zásluhu, že se nezbourá Karlštejn nebo Pražský hrad a vůbec ji nenapadne se zamyslet, zda náhodou celostní ochrana památek je nejen něčím, k čemu jsme se zavázali řadou mezinárodních úmluv, ale také něčím, co naprosto zásadně přispívá k pocitu identity občanů této země, pak to nutí k zamyšlení, kdo tady vlastně leze po stromech.