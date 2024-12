Trestat už od 14 let? Změna věkové hranice je asi nutná

Jeden přetrvávající problém se však ani do této novely nevešel. Jedna naše komerční televize nedávno věnovala ve večerních zprávách široký prostor kriminalitě dětí a mládeže. Za první pololetí bylo spácháno 1 500 těchto trestných činů, o 300 více než loni. Šikana ve školách, dětské gangy, násilná aktivita už na základních školách, nárůst obdivu k násilí jako takovému, zneužívání kyberprostoru právě k šikaně atd.

Prostě kriminalita, která jinak spíše klesá či stagnuje, se naopak nejvíce zvyšuje mezi pachateli mladšími 15 let. A vůbec tu nejde jen o mediálně zajímavé, ale naštěstí ne příliš četné zločiny vraždy či znásilnění. Někde to však začíná. Nezletilí násilníci, často žáci základní školy mladší 15 let, se baví tím, že bezdůvodně surově mlátí svoje často náhodně vybrané oběti. Agresivita dětí roste, stejně jako počet různých bitek, ať už těch předem domluvených, jakož i těch, kdy si útočníci najdou náhodnou oběť.

Agresoři dokonce před policií už ani neutíkají, dobře totiž vědí, že jim nic moc nehrozí: trestní odpovědnost máme u nás až od 15 let. Zásah policie tak považují spíš za součást svých násilnických her. Za rvačku či ublížení na zdraví jim totiž trest nehrozí, to moc dobře vědí. Ministerstvo školství chce rváče trestat ve školách, města by zase ráda zakazovala agresivním dětem vstup třeba do obchodních center. Je to řešení? Nemyslím.

Soud jako nejlepší prevence

V Japonsku před časem snížili věkovou hranici trestní odpovědnosti z 16 na 14 let, v Anglii a Holandsku je to 12 let, ve Francii 13, v Německu, Itálii a třeba Rakousku 14 let, v Americe je to různé podle států. V Česku není podle trestního zákona trestně odpovědný ten, kdo v době spáchání činu nedovršil 15. rok věku. Pokud tedy spáchá čin jinak trestný, je z pohledu trestního práva beztrestný.

Vůbec nevolám po kriminalizaci dětí (možná spíše jejich rodičů!), ale jsem velmi přesvědčen, že otázka věku z hlediska trestní odpovědnosti volá po vážné diskusi. Není totiž pochyb o tom, že úroveň znalostí, vědomostí a celkové vyspělosti dnešních, dejme tomu třináctiletých, je podstatně vyšší, než tomu bylo u generace třeba 60. let, a jsou tudíž i při případném páchání trestné činnosti schopni lépe rozpoznat její protiprávnost. Snížení věku pro trestní odpovědnost o jeden či dva roky a zařazení těchto pachatelů mezi kategorii mladistvých, kteří již jsou všeobecně trestně odpovědní, ale účelem jejich trestu je především náprava, tak budiž k vážné úvaze.

Mladistvé pachatele přitom není nutné samozřejmě hned zavírat do vězení, ale alternativní trest či dokonce i upuštění od potrestání, pokud bude uloženo na základě státním zástupcem podané obžaloby trestním soudcem, může mladistvého delikventa od obdobného jednání do budoucna více odradit. Včasné posazení na lavici obžalovaných (včetně hrozby reálného trestu) může být nakonec i tou nejlepší, i když asi už tou poslední prevencí.

Bylo by však smutné, kdyby onu potřebnou diskusi, která se v minulosti vedla již mnohokrát, ale vždy bez konkrétního výsledku, nakonec zase vyvolal až nějaký konkrétní hrůzný čin, třeba až se ze surového zmlácení oběti stane v důsledku úmrtí nakonec vražda. Nechápu, na co politici ještě čekají, snížení hranice trestní odpovědnosti je v zájmu společnosti jako takové, ale dokonce i v zájmu oněch mladistvých delikventů. Aby nakonec neskončili jako recidivisté někde na Mírově. Škoda, že se aktuálně projednávaná novela trestního zákona nepokusila tento problém řešit.

Autor je právník a publicista