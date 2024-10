Škrtni svého starostu. Ani obecní volby se nesmějí zvrhnout ve svátek pomstychtivosti

Kdyby mezi předkladateli ze STAN, KDU-ČSL a ODS nefigurovala ctihodná jména jako Marvanová, Canov či Vystrčil, nemělo by cenu nápad ani komentovat. Jenže silná podpora v Senátu a nadšení některých poslanců nad tímhle nápadem v člověku vyvolává otřepanou větu: to je blbý, to se bude líbit. Negativní emoce jsou populární a vyřídit si to s politikem je touhou mnohého voliče.

Co senátoři navrhují? Za prvé snížení požadavku na počet preferenčních hlasů, tedy v obecních volbách by mělo kandidátovi k přeskočení stačit pět procent preferenčních hlasů, jako u jiných typů voleb. Na tom není nic zhoubného, zato nápad zavádět negativní znaménka, tedy křížky, je nedomyšlený a škodlivý. Stejně jako zakroužkovaní stoupají nahoru, přeškrtnutí by „padali“.

Festival nenávistných výlevů?

Za prvé, v dnešní době by to vyvolalo záplavu negativních kampaní. Vždyť co je jednoduššího než obvinit týden před volbami třeba starostu nebo prostě favorita voleb z defraudace či šíření dětského porna? Rázem je z něj vyvrhel a půlka oprávněných voličů jej s gustem škrtne. Že se dva týdny po volbách ukážou obvinění jako lichá a smyšlená a že dotyčný nic neprovedl, už jeho mandát nezachrání. Tohle je asi nejviditelnější problém negativního hlasu.

Další je v tom, že když někdo není populární, tak to automaticky neznamená, že by provozoval nerozumnou politiku. Chcete příklad? Hele, mámo, toho zastupitele Jiráska, toho škrtni, zdražil nám odvoz popelnic, je to syčák? A bude-li někdo tvrdit, že nemalá část voličů takto neuvažuje, lže si do kapsy. Vyvolávání negativních nálad je nadbíhání nízkým pudům. Nebylo by dobré, abychom z voleb udělali festival nenávistných výlevů, jakým jsou například sociální sítě. Mimochodem škrtací kampaň na síti, toť sen těch, kteří na nich vydělávají.

Senátní předkladatelé při podpoře svého návrhu argumentují tím, že volič bude mít větší možnost uplatnění svého hlasu a že půjde politiky snáze vyměnit. A je to dobře? Čím zběsileji se bude měnit zastupitelstvo, tím lépe pro obec? Mnozí z nás znají příklady, kdy se do zastupitelstva dostala nějaká „nová krev“, třeba v podobě účelové kandidátky za záchranu místní nemocnice, volby vyhrála, ale rázem si nevěděla rady. Nemají kompetentní lidi, neznají zákony a nechají se opít rohlíkem.

Ono kritizovat z opoziční lavice je vždy snazší, než máte-li něco prosadit a přitom se samozřejmě držet zákonů a neporušit žádný předpis či formální podmínku. Nehledě na to, že dnes nepopulární politické strany jsou nositelkami know-how a také zárukou jisté stability. To, že o ně voliči moc nestojí, neznamená, že bychom jejich vliv měli ještě výrazněji „progresivně“ zmenšovat.

Mistři sebepropagace vs. pracanti

Další problém jsou stranické kandidátní listiny. Slovutní senátoři chtějí omezit moc politických stran a de facto zlikvidovat pořadí na kandidátkách, což je, obávám se, zcela v rozporu se záměrem ústavodárce. Ano, kandidátky vznikají ve stranických sekretariátech, ale to neznamená, že jsou špatné. Ve straně se ví, kdo umí spolupracovat, kdo se dokáže konstruktivně dohodnout, kdo bez řečí maká a kdo si jen dělá reklamu a s každým se pohádá. Tohle volič často neví, neboť kandidáty osobně nezná.

Chceme, aby dostali přednost mistři sebepropagace před pracovitými, kteří zrovna marketing „nemusejí“? Kdyby autoři ústavy tohle chtěli, pak by pořadí na kandidátce nerozhodovalo a my bychom u voleb pořadí určovali sami, třeba číslováním, bylo by to sice složitější, ale vlastně podobné jako křížkování a kroužkování. Jenže tohle autoři Ústavy nechtěli, pořád nejsme přímá, ale zastupitelská demokracie.

A tím se dostáváme k širší úvaze, mají reprezentanti vesměs stran bojujících proti populismu posilovat demokracii přímou a snažit se volební proces udělat ještě turbulentnějším? Obávám se, že nikoli.

Jestli voličům dnes něco vadí, není to nemožnost volit své favority, ale skutečnost, že po volbách se najde nějaká skupina (nejčastěji politických stran ve spojení s tvůrci veřejného mínění), která označí některé ze stran za populistické, nesystémové či dokonce extremistické a nebaví se s nimi. Voliči těch „špatných“ stran musejí mít oprávněně pocit, že jejich hlas neplatí a u příštích voleb budou ještě radikálnější.

Řešením dnešní situace není ani posilování přímé demokracie, ani ošklivení si některých stran či názorů. Situace vyžaduje pracné hledání kompromisu a umírněnost, nikoli rozeštvávání a podbízení se. Vůbec nestojím o to, aby se Miloš Vystrčil předháněl s Hanou Marvanovou v kašpaření na TikToku.