Jenže tohle je jiný případ. V Moskvě samozřejmě vědí, kde co vojenského u nás je. Měli to tu pod kontrolou čtyřicet let, z toho dvacet let pod přímou okupací, a mají i moderní družice. Nicméně nevědí přesně, jak jsou ty objekty dnes aktivní. Kolik lidí a jací tam působí, které z nich lze ztotožnit. Toto by mohla být práce pro „starého dobrého špiona s foťákem“.

Proto chce stát novelizovat zákon o zajišťování bezpečnosti. Není to až takový průlom.