Koho včera oběsili, k tomu se dnes modlí. Byl by dnes K. H. Borovský hvězdou veřejnoprávních médií?

Jedovatý satirik, jehož noviny se v revolučním roce 1848 četly i v mnoha slovanských zemích a jehož se po návratu z Brixenu leckterý český vlastenec bál na ulici pozdravit, zemřel ve čtyřiatřiceti letech, 29. července 1856 v Praze (tedy před 170 lety), v bytě svého švagra. Poslední rok žil nuceně v Německém Brodě, žena Julie zemřela těsně před jeho příjezdem z Brixenu, navštěvovali ho jen přátelé z kněžského semináře. Do Prahy se vrátil kvůli své nemoci.
Tragický konec Karla Havlíčka Borovského nemá na svědomí jen policejní aparát rakouského mocnářství a tuberkulóza, podepsali se na něm i čeští udavači, druhořadí pisálci, kteří nemohli satirikovi zapomenout chvíle slávy, i bývalí spolubojovníci, kteří podlehli pomluvám či strachu z represí. Havlíček umíral opuštěný, stejně jako jeho Perun ze Křtu svatého Vladimíra, s nímž ho pojí odvaha čelit světské moci, která okovanou botou šlape po právech poddaných.
Hrdina proti mocipánovi
Ve všech třech Havlíčkových satirách stojí hrdina, Perun, Havlíček či Kukulín/Červíček, proti nějakému mocipánovi, ať se jmenuje František Josef, zastoupený v Tyrolských elegiích policajtem Dederou, Lávra, který nemilosrdně likviduje holiče, protože oni jediní vědí, že je osel (jenom jednu slabost ten král dobrý měl,/ že jest na holiče tuze zanevřel), či Vladimír, toužící ovládat z pozice svého majestátu nejen boha Peruna, ale především myšlení podřízených.
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Z deníku disidenta 19. století. Karel Havlíček Borovský vyrostl ze zasmušilého hocha ve vtipného člověka
Car Vladimír vyřeší problém rázně, obrátí se na správný orgán: Vojenský soud, to je samec,/ soudí, jen se práší;/ on má všechny paragrafy/ v jedné patrontaši./ Vojenský soud má žaludek/ zdravý jako štika:/ nevinného na komando/ stráví jak viníka./ Ten ho zbaví oponentů. Zato Král Lávra podlehne chvilkovému soucitu, a když basa pana Červíčka zařve na bále: „Král Lávra má dlouhé oslí uši/ král je ušatec!“, možná i chvíli uvažuje o odchodu do politického důchodu.
Jenže: Co nyní celý svět/ věděl od basy,/ nebylo nic platno/ skrývat pod vlasy,/ tak král Lávra nosil po tom bálu/ svoje dlouhé uši bez futrálu/ po všechny časy./ A po krátké době,/ když utich’ povyk,/ líbil se přec lidu/ dobrý panovník,/ zdálo se jim, že ty dlouhé uši/ právě dobře ke koruně sluší,/ velká věc je zvyk! Proč by odcházel, když ho mají lidé pořád rádi. I s ušima.
Diví se někdo, že Karla Havlíčka mocní pronásledovali a přátelé opouštěli? Myslíte, že by dnes byl hvězdou veřejnoprávních médií? Zachránil by ho leda internet. Proto si pořád připomínejme verše ze Křtu sv. Vladimíra, které se dotýkají každého z nás: Dnes vám, bozi, vy ubozí,/ kadidlo lid pálí,/ a zejtra vás jako smetí/ v kalužinách válí./ Dělají si nové bohy/ dle svého pohodlí,/ koho včera oběsili,/ k tomu se dnes modlí.