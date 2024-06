Novinář a věznitel. Co si pomyslet při zprávě, že byl při osvobozovací akci zabit?

Ne tak úplně. Některá vyjádření evokují, že je to obráceně. Třeba když se mluví o počtech zabitých civilistů či rychlém příměří, aniž se bere v potaz kauzalita, zavinění. Jak je to tady s příměřím? Přijde-li řeč na Ukrajinu, samo slovo příměří platí za sprosté, kapitulantské. Přijde-li řeč na Pásmo Gazy a válku s Hamásem, okamžité příměří platí za kýžený výraz. Jako by šlo vymyslet strategii, která by postihla Hamás a přitom vynechala civilisty.

V sobotu 8. června izraelští vojáci osvobodili čtyři rukojmí v táboře Nusajrát v Pásmu Gazy. Informovala o tom i česká média: z jednoho bytu byla osvobozena žena, z druhého tři muži. Pozornost si ale zaslouží i fakta publikovaná později, například v textu Jonathana Spyera na webu Middle East Forum.