Buďte trpěliví a nenechte se odradit

NOVOSEDLICE (Ústecký kraj) Asi každá obec má místa, kterými se může pochlubit, ale také ta, která by nejraději vymazala ze svého katastru.

Bezpečnost občanů je priorita, ale skoro všechno - i tato problematika - je velmi komplexní a složitá. Pomineme-li rizikové chování samotných občanů, jako je například náhlé vstupování na přechody, jízda dětí na in-linech po silnici a bez reflexních prvků nebo rychlá jízda autem v obci, zůstane nám velký okruh problémů k řešení. Já bych se rád zaměřil na jeden, který naši obec tíží již řadu let. A dle mého názoru bude mnoho obcí v podobné situaci. Stačí, aby místem procházela silnice vyšší třídy, která je ve správě státu nebo kraje, a již většina lidí ten zásadní problém vidí jasně. Jak se bezpečně dostat z jedné strany obce na druhou?



Mnozí z vás se setkali s postupy, kdy chtějí někde něco udělat, ale zastaví se vždy v okamžiku, kdy narazí na vlastnická práva. I naše obec se s touto situací potýká. Jedná se hlavně o případy, kdy řešíme, kde může obec vybudovat nový chodník nebo zřídit nový přechod pro chodce. V naší obci jsou taková místa minimálně dvě. Jedno u hřbitova, kde návštěvník místa posledního odpočinku musí přejít po mostě, který leží na silnici spojující naší obec s městem Dubí. K tomuto účelu je ale na mostě pouze krajince, která odděluje chodce od autobusů a automobilů. Zvláště v období dušiček je toto místo kvůli značné koncentraci celých rodin velmi nebezpečné. Další problematickou lokalitu najdeme na opačném konci obce. Na jedné straně komunikace je chodník, který končí na hranici katastru a dál je koryto potoka. Na jeho druhé straně začíná katastr obce Proboštov a tam končí zase jejich chodník. Jenže ten je na druhé straně silnice, a tak je potřeba přejít na druhou stranu. To by nebylo nic tak hrozného, kdyby se místo přechodu nenacházelo v zatáčce - je tedy opět velmi nebezpečné.

Každá situace má své řešení, ale určitě nebude rychlé a jednoduché. V současnosti pracujeme na tom, aby obec získala část pozemků vedle komunikace (v jednom případě od Správy železniční dopravní cesty a ve druhém od Lesů České republiky). Pokud se tak stane, můžeme začít projektovat prodloužení chodníků u obou potenciálně nebezpečných míst. U hřbitova je navíc ještě možnost vybudovat lávku pro pěší, na kterou by se v ideálním případě mohlo podařit získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Své zamyšlení zakončím přáním pro všechny, kdo se s podobnými situacemi potýkají i v jiných obcích. Buďte trpěliví a nenechte se odradit složitostí procesů. Pokud se podobná věc podaří dotáhnout do zdárného konce, určitě vám to přinese dobrý pocit a i někteří občané to cela jistě ocení.