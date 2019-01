Všechen biologický materiál vrátíme do zahrady

NOVOSEDLICE (Ústecký kraj) Žijeme v individualizovaném světě, kdy jsme v podstatě neustále přesvědčováni, že nejdůležitější je to, co sami vlastníme. Každý ale jistě i zažil pocit, když někomu udělal radost, pomohl, udělal něco společně nebo byl součástí něčeho většího.

Prostě člověk je díky evoluci tvorem sociálním a najít vyvážený vztah mezi těmito dvěma krajními situacemi je asi to, co je pro jednotlivce velmi těžké. A pokud se povede někoho ovlivnit tak, aby si to uvědomil a začal o tom přemýšlet a řídit podle toho svá rozhodnutí, je dle mého názoru nejzáslužnější ekologická i lidská činnost.

V naší obci se v letošním roce také pokusíme ovlivnit skupinu lidí zajímavým projektem, který jim přinese nové zážitky a možná i nové přátele. U bytového domu s malometrážními byty, především pro seniory, vybudujeme menší komunitní zahradu s několika vyvýšenými políčky, umístíme sem kontejnery s dešťovou vodu na zalévání a doplníme dvěma kompostéry na zpracování bioodpadu z této zahrady. Kousek od této komunitní zahrady vybudujeme hřiště na pétanque a vedle umístíme posezení se stolkem, aby si měli hráči kde odpočinout.



Díky tomuto zázemí může naše nově zřízená sportovně-kulturní komise uspořádat malý turnaj pro seniory bydlící v tomto domě, třeba i společně s dětmi. Mezi obyvateli domu jsou lidé, kteří si rádi vypěstují vlastní pažitku nebo pár rajčat pro zpestření jídelníčku a určitě se i zabaví při obdělávání malého záhonku. Ty budou vyvýšené, asi dva krát jeden metr velké, takže i méně pohyblivý senior jej lehce zvládne obhospodařit.

Od tohoto projektu si slibujeme, že seniorům zpestříme trávení volného času, dostanou novou motivaci k relaxační i mírné pohybové aktivitě, umožníme jim si i něco vypěstovat a zároveň uvidí, že veškerý biologický materiál se opět dá vrátit do zahrady. Za zdejšími seniory jezdí na návštěvu i jejich děti a vnoučata, a tak mohou společně chvíli třeba zahradničit a pak si dát klání v pétanque. Tedy jako bonus bychom přispěli i k propojování generací, které je dle našeho názoru také velmi důležité.

Tento projekt hodláme financovat částečně z peněz Ústeckého kraje, který v rámci Programu pro rozvoj eko-agro na období let 2017 – 2020, oblasti Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje, pravidelně vyhlašuje výzvy. Obec Novosedlice již díky těmto projektům revitalizovala část lesoparku Sokolka a vysadila ukázkovou alej starých ovocných odrůd jabloní.